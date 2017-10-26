Erdoğan'ın isteği üzerine istifa edecek olan Melih Gökçek'in CHP'den aday olacağı iddialarına Kılıçdaroğlu noktayı koydu: Neden olsun! Gökçek, çok eleştirdiğimiz biri.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN TÜRK'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında gündemi değerlendirdi.

GÖKÇEK CHP'DEN ADAY OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi üzerine bu cumartesi istifasını açıklayacak olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in CHP'den aday olacağına yönelik iddialar Kılıçdaroğlu'na soruldu.

"GÖKÇEK ÇOK ELEŞTİRDİĞİMİZ BİRİ, CHP'DEN ADAY OLAMAZ"

Kılıçdaroğlu, verdiği cevapla tartışmalara son noktayı koydu. Gökçek'in CHP'den aday olmasının hiç gündeme gelmediğini ve böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu "Gökçek, çok eleştirdiğimiz biri, neden aday gösterelim" dedi.

"GÖKÇEK'İ DEĞİL DEMOKRASİYİ, MİLLİ İRADEYİ SAVUNDUK"

İstifa sürecinde CHP'nin Gökçek'i savunduğu şeklindeki yorumlara da cevap veren Kılıçdaroğlu, "Biz Gökçek'i değil demokrasiyi, milli iradeyi savunduk. Seçilmiş bir başkanın birinin sözüyle görevden alınmasına karşıyız" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada