

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından başlattığı “Japonya'da olduğu gibi, Ankara metrosunda da kadınlara ayrı bir vagon uygulamasını deneyelim mi?” anketinin sonuçlarını açıkladı, tartışma başladı. 3 milyon 260 bin takipçisi bulunan Gökçek'in anketinde 79 bin Twitter kullanıcısı oy kullandı.







Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek​, Tokyo metrosundaki ‘kadınlara özel vagon' uygulamasını örnek göstererek Twitter'dan anket yaptı. Dün sabaha karşı 03.55'te başlatılan anketin ardından Gökçek açıklama yaptı. Gökçek, anketle ilgilenen 631 bin 567 kişiden 79 bin 574 kişinin oy kullandığını, oy kullananlarının yüzde 52'sinin evet, yüzde 48'inin hayır dediğini belirtti. Gökçek twitter'dan paylaştığı mesajda "Demek ki metrolarda kadınlara yönelik vagon uygulamasını deneyebiliriz. Biraz daha düşünelim. Uygularsak Meclis Kararı gerekli, Hayırlısı" dedi.







"YÜZDE 52 'EVET' DEDİ"







Gökçek'in anket sonuçlarına ilişkin attığı tweetleri ise şöyle: “Japonya, metroda kadınları tacizden korumak için ayrı vagon uygulaması yapıyor. Ne dersiniz? Ankara metrosunda da kadınlara ayrı vagon uygulamasını deneyelim mi? Anketimiz tarihi bir rekor kırdı. Anketi tıklayan sayısı 631 bin 567, etkileşim sayısı 177 bin 848. Bu anket rekorudur. Ankete oy kullanan sayısı 79 bin 574. "Evet" diyenler yüzde 52, "Hayır" diyenler yüzde 48. Twitter'da sol görüşlü olanların yoğun olduğu bir gerçek. Buna rağmen yüzde 52 ile kabul çok anlamlı. Demek ki metrolarda kadınlara yönelik vagon uygulamasını deneyebiliriz. Biraz daha düşünelim. Uygularsak Meclis Kararı gerekli, Hayırlısı.”