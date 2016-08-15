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MELİH GÖKÇEK, ANKARA'DAKİ KIRMIZI IŞIĞIN PEŞİNE DÜŞTÜ!


MELİH GÖKÇEK, ANKARA'DAKİ KIRMIZI IŞIĞIN PEŞİNE DÜŞTÜ!
Tarih : 15 Ağustos 2016, 09:27
Puan Ver : Melih Gökçek, Ankara'daki Kırmızı Işığın Peşine Düştü!(0/10)


AK Parti'nin kuruluşunun 15. yıldönümünde Habertürk TV'de bir programa katılan Melih Gökçek, ilginç bir iddia ortaya attı.



Gökçek, "Dün akşam, Ankara'da enteresan bir olay oldu. Kırmızı bir ışık dakikalarca havada kaldı. Ne olduğunu çözemedim. Meteorolojik bir olay mı, başka bir şey mi onu araştırıyorum" dedi.



Gökçek, "Dün Ankara'da olan bir olay bu, ne olduğunu çözemedim, araştırıyorum. Uzun süre kaldı ve çektim bunu" ifadelerini kullandı.








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