Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen olağanüstü toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine istifa ettiğini açıkladı. Gökçek, "Yapılan değerlendirme ile genel başkanım ve liderim Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifam istenmiştir. Liderimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emrine uyarak Belediye başkanlığını bırakıyorum. 23 buçuk yıldır aralıksız sürdürdüğüm görevinden istifa ediyorum." dedi.

23 YILI 20 DAKİKADA ANLATTI

23 yıldır Ankara'da aralıksız görev yapan Gökçek, istifa açıklaması öncesi bol bol kendini ve icraatlarını övdü. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'Dünyanın en başarılı belediyesi olduğunu' savunan Gökçek "Bizden önce musluklardan çamur akıyordu…" dedi. Gökçek'in 23 yıllık Ankara mazisini, 20 dakikaya sığdırması dikkat çekti.

GÖKÇEK'İN İCRAATLARI

Şu anda Ankara Büyükşehir belediyesinin çocuklara, gençlere, yaşlılara yönelik 164 tane sosyal ve kültürel projeyi aynı anda yönettiğini belirten Gökçek, BELMEK kurslarından 290 bin kişinin mezun olduğunu söyledi. Her gün 45 engelli okulunun 3 öğün yemeğini verdiklerini anlatan Gökçek, "Türkiye'de binası olan tek çocuk Meclis'i Ankara'da. Türkiye'nin neresinde olursa olsun mültecinin yanında Ankara oldu. EGOspor 12 branşta 213 madalya kazandı. ASKiSpor 20 tane madalya kazandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi sporun dinamosu oldu" dedi.

Gökçek icraatlarını şöyle sıraladı:

- Ankara'da 146 tane yeni bulvar açtık.

- 7 bin 255 kilometre yeni yol açmışız.

- Bölünmüş yolları yapıp trafik kazalarını önledik.

- Kentimize 5 giriş yaptık.

- Biz belediye başkanlığımıza geldiğimizde hava kirliliğinde kuşlar ağaçtan dökülürdü.

- Havayı temizledik.

- Toplam 15 bin 315 kilometre altyapı yapmışız.

- Dekoratif saatlerle ve dev havuzlarla meydanlarımızı süsledik.

- Biz geldiğimizde Mamak ve Çankaya çöp kokusundan geçilmezdi.

- Çöpten elektrik üreten ilk belediyeyiz.

- Bozkır Ankara'nın adı artık yeşil Ankara. Biz geldiğimizde Ankara'nın içinde yeşil arıyorduk, şimdi ise yeşil içinde Ankara'yı arıyoruz.

- Kentsel dönüşümde Ankara bir numaradır.

- Ankara metroyu bizimle tanıdı.

- Bizden önce musluklardan çamur akardı.

- Ankara Büyükşehir belediytesi Türkiye değil dünyada bir numaradır.

- Avrupa Konseyi tarafından verilen 4 büyük ödülden bahsetmek istiyorum. Lahey, Viyana ve Ankara bu ödülleri 8 senede aldı.

Kaynak: haberinburada