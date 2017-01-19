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'melek Yazar' Cinayetine Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi
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'melek yazar' cinayetine ağırlaştırılmış müebbet istemi

'MELEK YAZAR' CİNAYETİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

"Melekler ile Yaşamak" kitabının yazarı Beki İkala Erikli (48) 16 Aralık 2016'da Kabataş Ömer Avni Mahallesi İnebolu Çıkmazı'ndaki Saadet Apartmanı'nda seminer vereceği ofisine gitmek için asansöre yöneldiği sırada, bina içinde bulunan Sinem Koç isimli şüpheli tarafından 3 kurşunla öldürülmüştü.

Tarih : 19 Ocak 2017, 12:03
Puan Ver : 'melek Yazar' Cinayetine Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi(7/10)5


"Melekler ile Yaşamak" kitabının yazarı Beki İkala Erikli (48) 16 Aralık 2016'da Kabataş Ömer Avni Mahallesi İnebolu Çıkmazı'ndaki Saadet Apartmanı'nda seminer vereceği ofisine gitmek için asansöre yöneldiği sırada, bina içinde bulunan Sinem Koç isimli şüpheli tarafından 3 kurşunla öldürülmüştü.



Olayın ardından kaçan ve annesinin polisi arayarak ihbar etmesi üzerine Küçükçekmece'deki evinde yakalanarak gözaltına alınan Sinem Koç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak gözlem altına alınmıştı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Genel Soruşturma Bürosu tarafından Sinem Koç'a yönelik yürütülen soruşturmayı tamamladı.  Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Sinem Koç'un “tasarlayarak kasten öldürme” ve “2463 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame mahkemeye gönderildi.



SİNEM KOÇ İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?



Savunmasında, cinayeti işlemesi için kimsenin kendisine telkinde bulunmadığını, olayı kendi planladığını belirterek, “Ben Beki İkala Erikli'nin seminerlerine daha önce katılmıştım. Daha sonra şeytan ve diğer varlıkları görmeye başladım. Son iki aydır uyuyamıyordum. Kendisini öldürerek benim gibi birçok kişinin aynı problemleri yaşamasını engellemiş oldum” demişti.



 



 



kaynak:hürriyet








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