First Lady Melania Trump, Donald Trump'ın göreve başlamasından beş ay sonra oğlu Barron ile birlikte Beyaz Saray'a taşındı.



Melania, 11 yaşındaki oğulları Barron'ın okul dönemini tamamlaması için New York'ta kalmış, Washington DC'ye taşınmamıştı. Bu karar bazı Amerikalıların tuhafına gitmişti, zira Melania son yıllarda başkente taşınmayan ilk first lady olarak tarihe geçti.







Melania Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yeni evimizde biriktireceğimiz anıları dört gözle bekliyorum” yazdı.







kaynak:hürriyet