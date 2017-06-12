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melania trump oğluyla birlikte taşındı

MELANİA TRUMP OĞLUYLA BİRLİKTE TAŞINDI

First Lady Melania Trump, Donald Trump'ın göreve başlamasından beş ay sonra oğlu Barron ile birlikte Beyaz Saray'a taşındı.

Tarih : 12 Haziran 2017, 10:09
Puan Ver : Melania Trump Oğluyla Birlikte Taşındı(6/10)5


Melania, 11 yaşındaki oğulları Barron'ın okul dönemini tamamlaması için New York'ta kalmış, Washington DC'ye taşınmamıştı. Bu karar bazı Amerikalıların tuhafına gitmişti, zira Melania son yıllarda başkente taşınmayan ilk first lady olarak tarihe geçti.



Melania Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yeni evimizde biriktireceğimiz anıları dört gözle bekliyorum” yazdı.



 



kaynak:hürriyet








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