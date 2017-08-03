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Meksikalı Milyarder 80 Milyon Dolarlık 75 Metrelik Yatıyla Bodrum'da!
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Meksikalı milyarder 80 milyon dolarlık 75 metrelik yatıyla Bodrum'da!

MEKSİKALI MİLYARDER 80 MİLYON DOLARLIK 75 METRELİK YATIYLA BODRUM'DA!

Meksika'nın Azteca ve Televisia televizyonları ile Salinas ve Electra Group'un Yönetim Kurulu Başkanı milyarder iş adamı Ricardo Salinas Pliego, eşi ve çocuklarıyla birlikte 80 milyon dolarlık yüzen sarayıyla Bodrum'da mavi yolculuğa çıktı.

Tarih : 03 Ağustos 2017, 01:00
Puan Ver : Meksikalı Milyarder 80 Milyon Dolarlık 75 Metrelik Yatıyla Bodrum'da!(7/10)3

Meksika'nın en zengini olan, iki televizyon kanalı sahibi Ricardo Salinas Pliego, 2001'de evlendiği eşi Maria Laura Medina ve çocukları Ricardo Emilio ve Crist¢bal Patricio ile birlikte bugün Bodrum'a tatile geldi.

15 MİLYON DOLARLIK JETİYLE GELDİ, 80 MİLYON DOLARLIK YATA GEÇTİ

15 milyon dolarlık özel jetiyle önce Milas-Bodrum Havalimanı'na gelen, ardından VIP araçla Bodrum'un Göltürkbükü'nde kendisini bekleyen 75 metre uzunluğundaki 80 milyon dolar değerindeki 4 katlı ve içerisinde sinema salonu, iki yüzme havuzu, sauna, su sporları merkezi ve dev kütüphanesi bulunan 'Azteca' adlı yatına geçen Pliego ve yakınlarının neşeli oldukları görüldü.

KOYLARI 13 METRELİK MOTORYATLA GEZDİ

9 milyar dolarlık servete sahip Pliego, kentin cennet koylarını ise 'Azteca'nın servis botu olan 'Maya' adlı 13 metrelik motoryata binerek gezdi. Pliego ve yakınları, 1 saat sonra 'Azteca'ya geri döndü. Pliego ve ailesinin önce Bodrum koylarında ve Gökova'da ardından Hisarönü ve Rodos adasında tatillerini sürdürecekleri öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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