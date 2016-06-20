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meksika'daki protestoda çatışma: 6 ölü

MEKSİKA'DAKİ PROTESTODA ÇATIŞMA: 6 ÖLÜ

Oaxaca eyaletinde öğretmenlerin eğitim reformunu protestosu sırasında çıkan çatışmada 6 kişi öldü, 108 kişi de yaralandı.

Tarih : 20 Haziran 2016, 14:20
Puan Ver : Meksika'daki Protestoda Çatışma: 6 Ölü(8/10)7


Meksika'nın güneyindeki Oaxaca eyaletinde Öğretmenler Sendikası üyelerinin eğitim reformunu protestosu sırasında çatışma çıktı. En az 6 sivil hayatını kaybetti, 53'ü sivil 108 kişi de yaralandı. Gösterilerde görevli polisin silah taşımadığını iddia eden Meksika Federal Polisi, sendikayla ilişkisi olmayan saldırganların göstericilere ve güvenlik güçlerine ateş açtığını ifade etti.



Oaxaca Valisi Gabino Cue, Federal Polis Şefi Enrique Galindo ile düzenlediği basın toplantısında, çatışmada 6 sivilin öldüğünü açıkladı. Cue, 53'ü sivil 108 kişinin de yaralandığını söyledi. Polisin görevinin halkı ve toplumu korumak olduğu vurgulanan açıklamada, silahlı polislerin ateş açıldıktan sonra devreye girdiği ifade edildi.








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