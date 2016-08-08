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meksika´da tropik fırtına: 38 ölü

MEKSİKA´DA TROPİK FIRTINA: 38 ÖLÜ

Perşembe günü Meksika´yı etkisi altına almaya başlayan Earl tropik fırtınası en az 38 kişinin ölümüne neden oldu.

Tarih : 08 Ağustos 2016, 12:27
Puan Ver : Meksika´Da Tropik Fırtına: 38 Ölü(0/10)


Meksika´nın Puebla eyaletindeki  fırtına ve aşırı yağışlar sonucu meydana gelen toprak kayması altında kalan evde 15´i çocuk 28 kişi toprak altında kalarak can verdi.


 


Son bir günde, normalde bir ay süresince alınan yağış kadar yağmurun yağdığı Huauchinango kentinde ise  bir tepenin köyün üzerine kayması sonucu sekizi çocuk 11 kişi yaşamını yitirdi.







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