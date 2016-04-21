O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

meksika'da petrol tesislerinde dev patlama

MEKSİKA'DA PETROL TESİSLERİNDE DEV PATLAMA

Coatzocoalcos'ta Pemex'e ait petrol platformu infilak etti, üç kişinin öldüğü patlamada 136 yaralı var. Bölgede yaşayanlardan evlerini terk etmemeleri isteniyor.

Tarih : 21 Nisan 2016, 09:44
Puan Ver : Meksika'da Petrol Tesislerinde Dev Patlama(9/10)8


Meksika'da liman kenti Coatzocoalcos'teki Petróleos Mexicanos (Pemex) petrol platformunda büyük patlama meydana geldi. Alevlerin yükseldiği platformdaki 2 bin işçi ve civardaki yüzlerce insan tahliye edildi.



Patlamanın şiddetiyle sarsılan kentte, yükselen dumanlar nedeniyle gökyüzü kül bulutuyla kaplandı.



Pemex, Twitter'dan yaptığı açıklamayla, ortak kuruluşu Mexichem'in işlettiği tesiste 3 işçinin öldüğünü doğruladı. Pemex'in verdiği bilgiye göre, toplamda 136 yaralı var ve bunların 48'i taburcu edildi.



Evlerden çıkmayın çağrısı



Yerel basın ise, patlama sonucu gökyüzüne 'Chloroethane' gibi zararlı maddelerin salındığını yazdı. Veracruz eyaletindeki 6 belediyeye bağlı okullarda ders yapılmayacak. Yerel yetkililer, tüm vatandaşları evlerinden dışarı çıkmamaya çağırdı.



Pemex'in Mexico City'deki merkezinde de Ocak 2013'te büyük bir patlama meydana gelmiş ve 37 kişi hayatını kaybetmişti. Pemex şirketinin Abkatun Alfa petrol platformunda ise Nisan 2015'te patlama meydana gelmiş, 300 işçi tahliye edilmişti.








Etiketler: Meksika  Da  Petrol  Tesislerinde  Dev  Patlama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER