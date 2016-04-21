MEKSİKA'DA PETROL TESİSLERİNDE DEV PATLAMA
Coatzocoalcos'ta Pemex'e ait petrol platformu infilak etti, üç kişinin öldüğü patlamada 136 yaralı var. Bölgede yaşayanlardan evlerini terk etmemeleri isteniyor.
Meksika'da liman kenti Coatzocoalcos'teki Petróleos Mexicanos (Pemex) petrol platformunda büyük patlama meydana geldi. Alevlerin yükseldiği platformdaki 2 bin işçi ve civardaki yüzlerce insan tahliye edildi.
Patlamanın şiddetiyle sarsılan kentte, yükselen dumanlar nedeniyle gökyüzü kül bulutuyla kaplandı.
Pemex, Twitter'dan yaptığı açıklamayla, ortak kuruluşu Mexichem'in işlettiği tesiste 3 işçinin öldüğünü doğruladı. Pemex'in verdiği bilgiye göre, toplamda 136 yaralı var ve bunların 48'i taburcu edildi.
Evlerden çıkmayın çağrısı
Yerel basın ise, patlama sonucu gökyüzüne 'Chloroethane' gibi zararlı maddelerin salındığını yazdı. Veracruz eyaletindeki 6 belediyeye bağlı okullarda ders yapılmayacak. Yerel yetkililer, tüm vatandaşları evlerinden dışarı çıkmamaya çağırdı.
Pemex'in Mexico City'deki merkezinde de Ocak 2013'te büyük bir patlama meydana gelmiş ve 37 kişi hayatını kaybetmişti. Pemex şirketinin Abkatun Alfa petrol platformunda ise Nisan 2015'te patlama meydana gelmiş, 300 işçi tahliye edilmişti.
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