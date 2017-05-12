Kiracıysan Kirada Kal Durumu Değişmiyor
Bu Güncellemeyle Mac'i Aratmayacak
Trafik Sigortasında Tavan Fiyat Uygulama Süresi Uzatılmalı
Korkunç! Genç Kadın Kendini Astı...
Fetö'cü Astsubayların Mahrem Yapılanmasına Darbe
Fenerbahçe'nin Tesisleri Yenilendi
İşte U17'lerin Yarı Finaldeki Rakibi
Turkcell Platinum Bosphorus Cup'la İstanbul'un Kalbine Yelken Açıldı
Abd İle Kuzey Kore Arasında 9 Sene Sonra Bir İlk!
Sınır Ötesindeki Rus Ve Suriye Bayrağına Silahlı Koruma!
Şeker Fiyatlarında Yüzde 6 İndirim
Bedensel Engelli Çift Dünya Evine Girdi
İran Sınırına 144 Kilometrelik Duvar
Erdoğan Muğla'daki Facia İlgili Bir Mesaj Yayınladı
O Hastalar İçin Danışman Eczaneler Geliyor
Ölenlerin Hepsi Aynı Mahalleden
Almanya'da Skandal! Orduya Ait Kışladan Silahlar Çalındı
Kadir Topbaş'tan Aydınlık'a Tokat Gibi Cevap!
Yağmur Arda'nın Mutfağında
3. Havalimanının Yarısından Fazlası Tamamlandı

meksika'da kadın aktivist öldürüldü

MEKSİKA'DA KADIN AKTİVİST ÖLDÜRÜLDÜ

Yıllardır aradığı kayıp kızının mezarını bulan ve katilleri tespit eden anne, polise bilgi verdikten kısa süre sonra evinde vuruldu. Aktivist kadın, diğer kayıp yakınlarını da organize etmesiyle tanınıyordu.

Tarih : 12 Mayıs 2017, 10:44
Puan Ver : Meksika'da Kadın Aktivist Öldürüldü(9/10)6


Meksika'da kayıp kızının bulunması için yıllardır çaba sarf eden kadın aktivist öldürüldü.



Kayıpların Bulunması İçin Yurttaş Topluluğu adlı sivil toplum örgütü, üyeleri Miriam Rodriguez'in çarşamba gecesi ülkenin kuzeyinde yer alan San Fernando şehrindeki evinde silahla öldürüldüğünü duyurdu.



Rodriguez'in kısa süre önce kızının mezarını ve katil zanlılarını tespit ettiği belirtilen açıklamada, kadının bu konuda otoriteleri bilgilendirdiğini aktarıldı.



Rodriguez'in yaşadığı ABD sınırına 90 kilometre mesafedeki San Fernando şehri, sınır ötesi uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığının merkezi konumunda. Şehrin birçok noktasında çeteler hüküm sürüyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Meksika  Da  Kadın  Aktivist  Öldürüldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER