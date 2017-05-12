Yıllardır aradığı kayıp kızının mezarını bulan ve katilleri tespit eden anne, polise bilgi verdikten kısa süre sonra evinde vuruldu. Aktivist kadın, diğer kayıp yakınlarını da organize etmesiyle tanınıyordu.



Meksika'da kayıp kızının bulunması için yıllardır çaba sarf eden kadın aktivist öldürüldü.







Kayıpların Bulunması İçin Yurttaş Topluluğu adlı sivil toplum örgütü, üyeleri Miriam Rodriguez'in çarşamba gecesi ülkenin kuzeyinde yer alan San Fernando şehrindeki evinde silahla öldürüldüğünü duyurdu.







Rodriguez'in kısa süre önce kızının mezarını ve katil zanlılarını tespit ettiği belirtilen açıklamada, kadının bu konuda otoriteleri bilgilendirdiğini aktarıldı.







Rodriguez'in yaşadığı ABD sınırına 90 kilometre mesafedeki San Fernando şehri, sınır ötesi uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığının merkezi konumunda. Şehrin birçok noktasında çeteler hüküm sürüyor.







kaynak:milliyet