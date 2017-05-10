MEKSİKA'DA HAVAİ FİŞEKLER PATLADI: 14 ÖLÜ
Chilcotla kentindeki bir evde gece saatlerinde gerçekleşen patlamada onlarca kişi de yaralandı. Evin havai fişek deposu olarak kullanıldığı bildiriliyor.
Meksika'da bir evde meydana gelen patlama sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.
Puebla eyaletinin Chilcotla şehrinde pazartesi gecesi gerçekleşen olayda 30 kişi de yaralanırken, patlamanın sebebinin evde depolanan havai fişekler olduğu belirtildi.
Puebla eyaleti üst düzey yetkilisi Diodoro Carrasco, yasalara rağmen havai fişek gibi maddelerin evde depolanmasının önüne geçilemediğini kaydetti.
Geçtiğimiz Aralık ayında Meksiko City'de bir havai fişek dükkanında meydana gelen patlamada da 35 kişi yaşamını yitirmişti.
kaynak:milliyet
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