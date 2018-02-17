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Meksika'da büyük panik! 7,2 şiddetindeki deprem herkesi sokağa döktü!

MEKSİKA'DA BÜYÜK PANİK! 7,2 ŞİDDETİNDEKİ DEPREM HERKESİ SOKAĞA DÖKTÜ!

Meksika'nın Pinotepa de Don Luis bölgesinde 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bazı binalar hasar görürken artçı sarsıntılar yaşandı.

Tarih : 17 Şubat 2018, 11:10
Puan Ver : Meksika'da Büyük Panik! 7,2 Şiddetindeki Deprem Herkesi Sokağa Döktü!(8/10)4

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, Meksika'nın Pinotepa de Don Luis bölgesinde 7.2 büyüklüğünde deprem yaşandı.

BAZI BİNALAR HASAR GÖRDÜ

Yerin 43 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem nedeniyle halk panik yaşarken bazı binaların şiddetli sarsıntı nedeniyle hasar gördüğü gözlendi.

ARTÇI SARSINTILAR YAŞANDI

Deprem, başkent Meksiko City'de de hissedilirken, can kaybı olup olmadığı henüz bildirilmedi. Meksika'nın güney ve orta bölgelerinde hissedilen depremin ardından 5.8 büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşandı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin büyüklüğünü ilk olarak 7.5 olarak açıklamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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