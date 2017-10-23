MEKSİKA'DA BOĞA GÜREŞİNDE AĞIR YARALANAN MATADOR, ARENAYA DÖNÜP BOĞAYI ÖLDÜRDÜ
Meksika'nın San Marco şehrinde depremzedeler yararına düzenlenen boğa güreşinde, boğazından yaralanan matador, tüm uyarılara rağmen arenaya dönüp boğayı öldürdü.
Meksika'nın San Marco şehrinde yapılan boğa güreşinde, 550 kilo ağırlığındaki boğanın yere düşürüp üç sefer boynuz darbesi vurduğu 35 yaşında matador Arturo Macias, ölümden milimetre farkı ile kurtuldu.
Boğanın boynundan boğazladığı matador arena revirine kaldırıldı. Yapılan muayene sonrası matadorun aldığı darbenin, soluk borusunu birkaç santim ile sıyırdığı belirtildi.
YARALI MATADOR ARENAYA DÖNÜP BOĞAYI ÖLDÜRDÜ
Doktorların bütün uyarılarına rağmen arenaya geri dönmek isteyen matador, güreşe devam ederek boğayı öldürdü.
Meksikalı matador, ülkesinde meydana gelen deprem mağdurlarına para yardımı toplamak için boğa güreşi turnuvasının düzenlendiğini, deprem mağdurlarının hayal kırıklığı yaşamaması için revir doktorlarını ısrarlarını hiçe sayıp ringe geri döndüğünü söyledi.
Kaynak: haberinburada
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