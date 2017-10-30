Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet
Meb, Alan Değişikliği Yoluyla Yapılacak Öğretmen Atamalarını Sınırlı Tuttu

Meksika'da 31 Yaşındaki Futbolcu, Hayatının Golünü Attı

MEKSİKA'DA 31 YAŞINDAKİ FUTBOLCU, HAYATININ GOLÜNÜ ATTI

Meksika'da Cruz Azul forması giyen 31 yaşındaki futbolcu Francisco Silva, 35 metreden attığı golle belki de hayatının en güzel golünü attı.

Tarih : 30 Ekim 2017, 18:10
Puan Ver : Meksika'da 31 Yaşındaki Futbolcu, Hayatının Golünü Attı(9/10)5

Meksika 1. Liginde Cruz Azul, evinde Tigres'le karşılaştı. Büyük mücadeleye sahne olan mücadelede gülen taraf ev sahibi ekip oldu: 2-1.

Cruz Azul'da forma giyen 31 yaşındaki futbolcu Francisco Silva, 5. dakikada attığı golle, belki de hayatının en güzel golüne imza attı.

Yaklaşık 35 metreden vuruşunu yapan Meksikalı orta saha oyuncusu, takımını öne geçirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Meksika  Da  31  Yaşındaki  Futbolcu  Hayatının  Golünü  Attı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER