

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto Twitter hesabında "Görev tamamlandı. Yakaladık" yazdı.







Geçen yıl 11 Temmüz'da hapishanede duşların altına kazılan 1,5 kilometre uzunluğundaki tünelden kaçan Guzman, yeniden aynı "yüksek güvenlikli" hapishaneye gönderildi.







Geçen sefer olduğu gibi yine memleketi Sinaloa'da yakalanan Guzman'ın, orta Meksika'daki Altiplano Hapishanesi'ne helikopterle sevk edilme görüntüleri de yayınlandı.







Opoerasyon sırasında çıkan çatışmada biri asker 6 kişi hayatını kaybetti.







ABD Guzman'ın yakalanması için bilgi verenlere 5 milyon dolarlık ödül vaat etmişti.