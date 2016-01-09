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meksika: uyuşturucu devi guzman yeniden hapishanede

MEKSİKA: UYUŞTURUCU DEVİ GUZMAN YENİDEN HAPİSHANEDE

Meksika hükümeti, hapishaneden iki kez kaçan "El Chapo-Bücür" lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın yakalanıp yeniden cezaevine gönderildiğini açıkladı.

Tarih : 09 Ocak 2016, 13:20
Puan Ver : Meksika: Uyuşturucu Devi Guzman Yeniden Hapishanede(9/10)8


Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto Twitter hesabında "Görev tamamlandı. Yakaladık" yazdı.



Geçen yıl 11 Temmüz'da hapishanede duşların altına kazılan 1,5 kilometre uzunluğundaki tünelden kaçan Guzman, yeniden aynı "yüksek güvenlikli" hapishaneye gönderildi.



Geçen sefer olduğu gibi yine memleketi Sinaloa'da yakalanan Guzman'ın, orta Meksika'daki Altiplano Hapishanesi'ne helikopterle sevk edilme görüntüleri de yayınlandı.



Opoerasyon sırasında çıkan çatışmada biri asker 6 kişi hayatını kaybetti.



ABD Guzman'ın yakalanması için bilgi verenlere 5 milyon dolarlık ödül vaat etmişti.








Etiketler: Meksika  Uyuşturucu  Devi  Guzman  Yeniden  Hapishanede    haber

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