Düzce'de kendisini Mekkeli olarak tanıtan dolandırıcı, esnafın 3 bin lirasını alarak kayıplara karıştı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yüncülük yapan Mustafa Yıldızoğlu'nun işlettiği dükkana gelen kişi, kendisini Mekkeli olarak tanıttı. Cebindeki paraları çıkartan zanlı, esnafın bir anlık dalgınlığından faydalanarak 3 bin lirayı alıp kayıplara karıştı.

İLGİNÇ DOLANDIRICILIK OLAYINI ANLATTI

Zanlının yaşının 35-40 olduğunu ifade eden Yıldızoğlu, "1.85 boylarında, esmer tenli bir genç, yazma kenarına işlenen pulların fiyatını sordu. Elimde 5 ve 10 lira Türk parası vardı. 10 lirayı gösterdi. 'Bundan daha büyük Türk parası yok değil mi?' dedi. Türkçeyi zor konuşuyordu. Ben de kendisine 10 liradan büyük 20, 50, 100 ve 200 lira olduğunu gösterdim. Ona Türk paralarını tanıtmaya alıştım ve onun tırnakçı olduğunu fark edemedim. Cebimdeki paraların büyük miktarını aldı. Tahminim 14 - 15 tane 200 toplam 3 bin lira civarında parayı alarak kayıplara karıştı" dedi.

DOLANDIRILDIĞINI FARKEDİNCE HEMEN POLİSİ ARADI

Dolandırıldığını farkedince emniyete telefon ettiğini söyleyen Yıldızoğlu, polisin kendisinin ifadesini aldığını ve olayın soruşturulduğunu ifade etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: haberinburada