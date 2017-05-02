

Vakıftan yapılan açıklamada, bir süredir medyada yer alan ve kamuoyunda tereddütlere yol açan, İsmailağa Cemaati'nden iki grup arasında Mekke-i Mükerreme'de yaşandığı iddia edilen elim hadiseden müteessir olunduğu belirtildi.







Israrla sürdürdükleri fitne, fesat ve istismar faaliyetleri dolayısıyla cemaatle ilişiği kesilen ancak "Fatih Medreseleri" ve "Masum Bayraktar" adıyla faaliyetlerine devam edenlerin pek çok kez İsmailağa Cemaati'nin merkezi iradesi, faaliyetleri, ruhu ve manası ile hiçbir münasebetlerinin bulunmadığına dair kamuoyuna açıklamalar yapıldığı aktarılan açıklamada, bu konudaki hukuki takiplerin de devam ettiği bildirildi.







Açıklamada, son olarak, yaşanan bu vahim hadisenin de zaman ve mekan itibarıyla İslami hassasiyet ve şuura sahip insanların asla fırsat vermeyecekleri yer ve zamanda yaşanmasının da her türlü izahtan vareste olduğu kaydedildi.







kaynak:milliyet