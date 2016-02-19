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meizu yeni bir ubuntu telefon geliştiriyor

MEİZU YENİ BİR UBUNTU TELEFON GELİŞTİRİYOR

Ubuntu işletim sistemli telefonlar çıkaran birkaç firmadan biri olan Meizu, yeni Ubuntu telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Telefon MWC 2016'da tanıtılabilir.

Tarih : 19 Şubat 2016, 09:32
Puan Ver : Meizu Yeni Bir Ubuntu Telefon Geliştiriyor(5/10)4


Ubuntu işletim sistemli telefonlar çıkaran birkaç firmadan biri olan Meizu, yeni Ubuntu telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Telefon MWC 2016'da tanıtılabilir.



Çin'in en önemli akıllı telefon üreticilerinden biri olan Meizu, Ubuntu işletim sistemine güvenmeye devam ediyor. Açık kaynak kodlu Ubuntu işletim sistemini kullanan ilk akıllı telefonu MX4 Ubuntu Edition'ı piyasaya süren şirket, yeni bir Ubuntu telefon üzerinde çalışıyor. Çin çıkışlı şirketin Twitter hesabından paylaştığı yeni mesaj, bu yeni telefonun Mobile World Congress 2016 (MWC 2016)'da tanıtlacağını gösteriyor.



Geçtiğimiz haftalarda internete servis edilen bilgiler, şirketin Ubuntu versiyonunu piyasaya süreceği telefonun Meizu Pro 5 olabileceğini gösteriyor. Bu da MWC 2016'yı ziyaret edeceklerin Meizu Pro 5 Ubuntu Edition adını taşıyan yeni bir telefonla karşılaşabilecekleri anlamına geliyor. Ubuntu işletim sistemli telefonlar piyasaya süren bir diğer şirket olan BQ da MWC 2016'da yer alacak. BQ'nun da fuarda yeni Ubuntu telefonunu tanıtması bekleniyor. Sonuç olarak şirketlerin Ubuntu telefon denemesi başarılı oldu diyebiliriz.



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Etiketler: Meizu  Yeni  Bir  Ubuntu  Telefon  Geliştiriyor    haber

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