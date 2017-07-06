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meizu pro 7'nin ikinci ekranı nasıl olacak?

MEİZU PRO 7'NİN İKİNCİ EKRANI NASIL OLACAK?

Meizu'nun çok yakında satışa çıkarması beklenen Meizu Pro 7 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Telefonun arka yüzündeki ikinci ekranı iddia edildiği gibi e-mürekkep olmayabilir.

Tarih : 06 Temmuz 2017, 10:15
Puan Ver : Meizu Pro 7'nin İkinci Ekranı Nasıl Olacak?(7/10)7


Meizu'nun yeni amiral gemisi telefonları Meizu Pro 7 ve Pro 7 Plus'ı çok yakında satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Henüz telefonların çıkış tarihi resmi olarak açıklanmış değil fakat bugüne kadar gelen söylentiler telefonun bu ay sonunda tanıtılacağını gösteriyor. Meizu'nun son yıllarda çıkardığı en dikkat çekici telefon olan Pro 7, özellikle çift ekran teknolojisi ile dikkat çekiyor.



Daha önce gelen sızıntılardan telefonun arka yüzünde, kameranın hemen altında ikinci bir ekran yer alacağını biliyoruz. Yeni gelen bilgiler ise bu ekranın özellikleri hakkında ilk detayları ortaya çıkardı. Yeni gelen bilgilere göre telefonun arkasındaki ikinci kamera daha önce iddia edildiği gibi e-mürekkep değil LCD olacak. Bu da ekranın renkli olacağı anlamına geliyor. E-mürekkep ekran bile yeterince heyecan vericiyken, arka ekranın da LCD olacağının ortaya çıkması Meizu Pro 7'yi daha da heyecan verici bir telefon haline getirdi.



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