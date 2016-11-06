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Meizu Pro 6S ’in Teknik Özellikleri

MEİZU PRO 6S ’İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Geçtiğimiz günlerde Meuzi M5 modelini duyuran Çinli telefon geliştiricisi Meuzi şimdi ise Meuzi Pro 6S'i duyurdu. Peki cihazın teknik özellikleri neler? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Tarih : 06 Kasım 2016, 10:35
Puan Ver : Meizu Pro 6S ’İn Teknik Özellikleri(10/10)8


Meizu Çin asıllı bir telefon üreticisi. Kuruluşu 2003 yılı olarak geçen firma tıpkı Xiaomi gibi fiyat performans telefonları üretiyor. Durum böyle olunca iki Çin firması arasında bir rekabet süregeliyor. İki firmada ülkemizde uygun fiyatlarından dolayı rağbet görse de kafalarda soru işaretleri de yok değil.



Meizu yeni amiral gemisini tanıtmış durumda. Peki Pro 6S adını verdiği cihazın teknik özellikleri neler?



Meizu Pro 6S 'in Teknik Özellikleri



Meizu'nun diğer bir modeli olan Pro 6'ya benzeyen bir tasarıma sahip olan Meizu Pro 6s kavisli hatlara geliyor. 5.2″ boyutundaki ekranı Super Amoled olup Full HD çözünürlüğe sahip. Parmak izi okuyucusuna da bulunduğu cihaz ayrıca 3d Touch özelliğine benzer bir donanımı da bünyesinde bulunduruyor. Anten çizgilerinin konumu da IPhone 7 ile aynı. İşlemci olarak 10 çekirdekli Helio X25 işlemcisini kullanan Pro 6S, grafik kartı olarak ise Mali-T880MP4 bir GPU kullanmayı tercih etmiş. Ayrıca çekirdek hızlarına bakacak olursak iki adet 2.5 GHz, 4 adet 2.0 GHz ve 1,4 GHz hızında çalışan çekirdekler görüyoruz. Kamera tarafına baktığımızda ise arka kamera için 12 ön kamera içinse 5 MP çözünürlüklü kameralar kullanan Meuzi, optik görüntü sabitleme gibi çeşitli ekstra özelliklerde koymayı unutmamış. Akıllı telefonların belkemiği olan batarya kısmı içinse firma 3060 mAh kapasiteli bir batarya kullanmayı tercih etmiş. Ayrıca hızlı şarj özelliğini de bulundurduğunu hatırlatalım.



Fiyat performans ürünü olan Meizu Pro 6S'in yurt dışı fiyatı 399 $ olarak belirlenmiş durumda. Ülkemizde vergilerden dolayı ne kadar bir fiyata geleceğini kestirmek şu an için mümkün değil.








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