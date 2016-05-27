Bir süredir gündemde olan Meizu MX6 çok yakında raflardaki yerini alabilir. Telefonun ne zaman satışa sunulacağı ile ilgili yeni söylentiler ortaya çıktı.



Bir süredir gündemde olan Meizu MX6 çok yakında raflardaki yerini alabilir. Telefonun ne zaman satışa sunulacağı ile ilgili yeni söylentiler ortaya çıktı.



Yeni telefonları Meizu M3 Note ve Meizu Pro 6'yı kısa süre önce satışa çıkaran Meizu, çok yakında bir başka telefon daha satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Meizu MX6 adını taşıyan bu yeni telefon bir süredir gündemde. Hakkında çeşitli söylentiler ve sızıntılar çıkan telefon hakkında birçok şey biliniyor ama telefonun ne zaman çıkacağı şimdiye kadar bilinmiyordu. Ancak bu soruda sonunda cevaplanmış gibi duruyor.



Çünkü Meizu'nun anayurdu olan Çin'den gelen yeni söylentiler, telefonun çıkış tarihi hakkında önemli bilgilerin ortaya çıkmasını sağladı. Bu söylentilere göre Meizu MX6, 20 Haziran'da düzenlencek bir basın toplantısıyla tanıtılacak ve ardındanda satışa çıkacak. Telefonun fiyatının ise 275 dolar olacağı söyleniyor. Bugüne kadar gelen sızıntılara göre telefonun teknik özellikleri; 64 bit on çekirdekli Helio X20 işlemci, 4GB RAM, 64GB depolama alanı, 20.7MP arka kamera ve 5.2 inç ekrandan oluşacak. Telefonun işletim sistemi ise Android Marshmallow 6.0.1 olacak.



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