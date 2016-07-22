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meizu mx6 açıklandı

MEİZU MX6 AÇIKLANDI

Çinli teknoloji şirketi Meizu, akıllı telefon piyasasındaki hamlelerini tüm hızıyla oynamaya devam ediyor. Şirketin son hamlesi Meizu MX6 olacak.

Tarih : 22 Temmuz 2016, 13:08
Puan Ver : Meizu Mx6 Açıklandı(9/10)8


Çinli teknoloji şirketi Meizu, akıllı telefon piyasasındaki hamlelerini tüm hızıyla oynamaya devam ediyor. Şirketin son hamlesi Meizu MX6 olacak.



 



Akıllı telefon piyasasında oldukça etkili hamleler yapmak isteyen Meizu hamlelerini art arda oynamaya devam ediyor. MX serisinin son üyesi Meizu MX6 kullanıcı karşısına çıktı.



Dokunmatik ekranı cam panel ile buluşturup farklı bir his yaratmak isteyen Meizu, 5.5 inç değerinde  Full HD IPS ekran kullanmayı tercih etmiş. Metal kasa tercih edilen cihaz 7.25mm civarında bir kalınlıkla geliyor. Bunun yanında cihaza parmak izi sensoru de eklenmiş bulunuyor.



Donanım tarafında MediaTek Helio X20 yonga setinden gücünü alan ürün 2 adet Cortex-A72, 4 adet Cortex-A53 ve 4 adet daha Cortex-A53 çekirdeği barındıran Helio X20 yonga seti ile uygun bir maliyet yakalanmak istenmiş. Performans ise 4GB LPDDR3 RAM ile birlikte daha sağlamlaştırılmak istenmiş.



Telefonda en dikkat çeken özelliklerden biri piyasada ilk Sony IMX 386 sensor barındıran cihaz olması. Arka kısımda 12MP tercih edilirken ön taraf ise 5MP çözünürlüğe sahip. 3060mAh batarya kullanılan ürün 32GB dahili depolama ve Android 6.0 ile geliyor.



Ay sonunda Çin sınırları içinde piyasada olacak ürün 300 dolar fiyat etiketiyle kullanıcının karşısına çıkacak.



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Etiketler: Meizu  Mx6  Açıklandı    haber

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