

Meizu'nun yeni telefonu MX5'e ait olan basın görselleri sızdırıldı!



Ülkemizde de resmi olarak satışa sunulan Meizu, inovatif ürünleri ve yazılım farklılığı ile öne çıkan bir markadır. Cep telefonlarında .h265kodunu destekleyen tek telefon olan MX4‘ün devam telefonu MX5‘,n 30 Haziran tarihinde tanıtılması bekleniyordu. Lansman öncesi (her zaman olduğu gibi) MX5'in basın görselleri ortaya çıktı.



MX5öncelikle tasarım ve malzeme kalitesi açısından kendi fiyat segmentinin çok üstünde görünmekte. Telefonun yayınlanan görsellerine geçmeden önce dilerseniz ürünün bilinen teknik özelliklerini kısaca hatırlayalım..







5.5 inç Full HD 401 ppi IPS ekran









MediaTek MT6795T 8 çekirdekli Octa-Core İşlemci ve Power VR G6200 GPU









16 GB Hafıza 3 GB RAM Micro SD desteüği









20.7 megapiksel arka, 8 megapiksel ön kamera









3150 mAh pil









Android 5.1 Lolipop







Meizu MX5 299 dolardansatışa sunulacak. Aynı fiyata satılan Zenfone 2‘nin ülkemizde 1299 TL‘den satıldığı düşünüldüğünde Meizu MX5‘in de ülkemizde bu fiyat aralığından giriş yapabileceğini öngörüyoruz…



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