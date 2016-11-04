

Son dönemde giriş seviyesi akıllı telefon pazarı için oldukça fazla model piyasaya süren Çin menşeili üretici Meizu, bu seferde M5 modeliyle pazarda adından söz ettirecek.



Fiyat performans arenasında her geçen gün çok daha fazla üretici sahne almak için uğraş veriyor. Bu arenadaki üreticilerden birisi olan Meizu, piyasaya en son çıkartacağı modeli M5 ile rakipleri karşısında güçlü bir konum elde etmek istiyor.



M5 modelinin donanımına bakacak olursak ilk olarak bizi 5.2 inçlik ekranında 720p çözünürlükde bir ekran karşılıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdeğine sahip MT6750 yonga seti üzerinde yükselen cihaz, 2GB RAM/16GB arttırılabilir kapasite ve 3GB RAM/32GB arttırılabilir kapasite seçenekleri ile kullanıcıya ulaşıyor. Batarya olarak 3000mAh bir tercih yapılırken arka kısımda 13MP bir kamera, ön kısımda ise 5MP bir öz çekim kamerası barındırıyor. İşletim sistemi olarak Android üzerinde Flyme OS arayüzü ile geliyor.



Bu ürüne sahip olmak isteyen kullanıcılar 3GB versiyon için 132 dolar ödemesi gerekirken, 2GB versiyon için ise 103 dolar gibi bir fiyatı gözden çıkarması gerekecek.



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