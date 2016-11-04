O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

meizu, m5 modeliyle oldukça güçlü bir şekilde geliyor

MEİZU, M5 MODELİYLE OLDUKÇA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE GELİYOR

Son dönemde giriş seviyesi akıllı telefon pazarı için oldukça fazla model piyasaya süren Çin menşeili üretici Meizu, bu seferde M5 modeliyle pazarda adından söz ettirecek.

Tarih : 04 Kasım 2016, 11:25
Puan Ver : Meizu, M5 Modeliyle Oldukça Güçlü Bir Şekilde Geliyor(8/10)8


Son dönemde giriş seviyesi akıllı telefon pazarı için oldukça fazla model piyasaya süren Çin menşeili üretici Meizu, bu seferde M5 modeliyle pazarda adından söz ettirecek.



Fiyat performans arenasında her geçen gün çok daha fazla üretici sahne almak için uğraş veriyor. Bu arenadaki üreticilerden birisi olan Meizu, piyasaya en son çıkartacağı modeli M5 ile rakipleri karşısında güçlü bir konum elde etmek istiyor.



M5 modelinin donanımına bakacak olursak ilk olarak bizi 5.2 inçlik ekranında 720p çözünürlükde bir ekran karşılıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdeğine sahip MT6750 yonga seti üzerinde yükselen cihaz, 2GB RAM/16GB arttırılabilir kapasite ve 3GB RAM/32GB arttırılabilir kapasite seçenekleri ile kullanıcıya ulaşıyor. Batarya olarak 3000mAh bir tercih yapılırken arka kısımda 13MP bir kamera, ön kısımda ise 5MP bir öz çekim kamerası barındırıyor. İşletim sistemi olarak Android üzerinde Flyme OS arayüzü ile geliyor.



Bu ürüne sahip olmak isteyen kullanıcılar 3GB versiyon için 132 dolar ödemesi gerekirken, 2GB versiyon için ise 103 dolar gibi bir fiyatı gözden çıkarması gerekecek.



ARM, yeni yongaları ile sanal gerçeklik ürünlerine destek veriyor








Etiketler: Meizu  M5  Modeliyle  Oldukça  Güçlü  Bir  Şekilde  Geliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER