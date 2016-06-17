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meizu m3s duyuruldu

MEİZU M3S DUYURULDU

Çinli Meizu metal kasalı akıllı telefonu ile piyasaya güçlü bir giriş yapmak istiyor.

Tarih : 17 Haziran 2016, 10:02
Puan Ver : Meizu M3S Duyuruldu(10/10)10


Çinli Meizu metal kasalı akıllı telefonu ile piyasaya güçlü bir giriş yapmak istiyor.



Son zamanlarda Çinli telefon üreticileri yoğun bir şekilde ürün duyurusu yapıyor.  Xiaomi Redmi 3S modelinden sonra benzer özelliklere sahip Meizu M3S akıllı telefonu de duyuruldu.



M3S adını alan model tamamen metal gövdeye sahip. Ekran olarak 5 inçlik 720p çözünürlüğünde bir ekran tercih edilirken metal tasarım ile Premium hissi oluşturulmak istenmiş.



 Yonga seti olarak MT6750 ve 8 adet Cortex-A53 ve Mali-T860 MP2 grafik birimi ile gelen model 2GB veya 3GB RAM seçenekleriyle geliyor. Arka kısımda ise 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde bir kamera içeriyor. Batarya olarak 3020mAh kapasite tercih edilmiş. İşletim sistemi olarak Android 5.1 kullanılırken Flyme OS arayüzü üzerinde yükselen bir çözüm seçilmiş.



Telefon iki farklı versiyonla piyasaya sürülecek. 2GB RAM/16GB artırılabilir kapasite sunan versiyon 106$, 3GB RAM/32GB artırılabilir kapasite sunan versiyon ise 137$ ile son kullanıcıya ulaşacak. Cihazın çıkış tarihi olaraksa 18 haziran işaret ediliyor.



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Etiketler: Meizu  M3S  Duyuruldu    haber

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