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meizu m3e duyuruldu

MEİZU M3E DUYURULDU

Akıllı telefon piyasasında daha yüksekleri hedefleyen Meizu, yeni modeli metal kasalı Meizu M3E ile hamlesini yapmaya hazırlanıyor.

Tarih : 15 Ağustos 2016, 10:01
Puan Ver : Meizu M3E Duyuruldu(0/10)


Akıllı telefon piyasasında daha yüksekleri hedefleyen Meizu, yeni modeli metal kasalı Meizu M3E ile hamlesini yapmaya hazırlanıyor.



Son yıllarda Çinli akıllı telefon üreticileri sektöre özellikle fiyat performans açısından ürettiği ürünlerle damga vurmaya devam ediyor. Son olarak bunlardan biri olan Meizu yeni metal kasalı modeli M3E adlı modelini duyurarak gerçekleştiriyor.



M3E adını alan bu yeni model  5.5 inçlik Full HD ve metal tasarım ile Premium bir model hissi yaratmayı amaçlıyor. Ayrıca cihazda 8  adet Cortex-A53 çekirdekli Helio P10 yonga seti kullanılmış.  3GB LPDDR3 RAM ise iyi bir performans vaat ediyor. Kalınlığı 7.9mm olan bu model 13MP çözünürlüğündeki Sony IMX258 arka sensör, çift LED flaş ve faz algılamalı otomatik odaklama ile iyi bir fotoğraf ve video deneyimi sunuyor. Ön tarafta ise 5MP değerinde bir kamera cihaza eşlik ediyor.



3100mAh batarya ile iyi bir pil ömrü sunarken hızlı şarj ile desteklenmeside cihazın en büyük avantajı. Bunların yanısıra 32GB hafıza, çift sim kart girişi, parmak izi okuyucu, Bluetooth 4.1, WiFi 4.5G  gibi özellikler cihazla birlikte mevcut.



180 dolar fiyat etiketiyle piyasada olacak cihazlar için, 14 Ağustos tarihinde anlık satışlar başlayacak. Cihaza sahip olmak isteyen kullanıcılar için ön sipariş alınmaları başlamış bulunmakta.



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Etiketler: Meizu  M3E  Duyuruldu    haber

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