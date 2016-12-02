Çin sınırları içinden çıkıp dünyaya yayılan önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan Meizu, gelecek sene tercihini Mediatek işlemcilerden yana kullanacak. Helio X30 ve X35 yonga seti firmanın amiral gemilerinde yer alacak.



Çin sınırları içinden çıkıp dünyaya yayılan önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan Meizu, gelecek sene tercihini Mediatek işlemcilerden yana kullanacak. Helio X30 ve X35 yonga seti firmanın amiral gemilerinde yer alacak.







Çin menşeili akıllı telefon üreticisi Meizu zaman zaman farklı üreticilerin yonga setlerini tercih etse de artık Mediatek konusunda kesin bir karar vermişe benziyor. Firma aldığı kararla gelecek amiral gemi modellerinde Helio X30 ve X35 yonga setlerine yer verecek.



Firma Helio X30 tercihi ile en büyük avantajlardan biri olan 8GB'a kadar LPDDR4 RAM bellek kullanma imkanına ulaşıp darboğaz meydana gelme sorunuyla karşılaşmayacak. Yonga setinin diğer bir göze çarpan özelliği ise PowerVR 7 serisi grafik birimi kullanacak olması.



MediaTek tarafından üretilen bu yeni yonga setinin 2.8GHz saat hızında çalışan 2 adet Cortex-A73 çekirdeğinin haricinde, iş yüküne göre çalışan 2.3GHz hızında 4 adet Cortex-A53 ve 2GHz hızında 4 adet Cortex-A35 çekirdeği bulunuyor. Bunun yanında yonga setinin 10nm sürecinde üretilecek olması ve daha az güç tüketecek olması en büyük avantaj olarak ön plana çıkıyor.



Gelen birtakım bilgilere göre Helio X30 yonga seti kullanacak olan ilk Meizu amiral gemisi modelinin PRO 7 olmasına kesin gözüyle bakılıyor.



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