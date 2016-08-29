

Meizu markası basın mensuplarına yolladığı davetiyede Nokia E71 telefonu hediye ediyor. Bu ilginç uygulamanın detayları haberimizde.



Teknoloji firmaları düzenleyeceği etkinlikler öncesinde basın mensuplarına davetiyeler yolluyor. Bu davetiyelerden bazıları dikkat çekici olabiliyor. Ancak Meizu bu işi bir üst seviyeye taşıdı.



Çinli akıllı telefon üreticisi, 5 Eylül tarihinde bir etkinlik düzenleyecek. İlgili etkinlikte yeni akıllı telefonlarını duyuracak. Ve bu amaçla basın mensuplarına davetiyeler yolluyor. Bu noktaya kadar her şey normal. Asıl ilginç olan nokta davetiye kutusunun içerisinde.



Firma, davetiye kutusunun içerisinde, Nokia E71 modelini de hediye ediyor. 2008 yılında duyurulan QWERTY klavyeli bu telefon, ülkemizde de uzun süre satıldı ve çok tercih edilen bir model oldu. Ancak davetiyeden böyle bir cihazın çıkması son derece şaşırtıcı.



Durum böyle olunca, davetiyeyi alan basın mensupları, etkinlikte karşılarına çıkacak cihazlar için çeşitli tahminlerde bulundu. İlk tahmin, Meizu'nun QWERTY klavyeli bir akıllı telefon duyuracağı yönünde. Çünkü Nokia E71 modelinin en dikkat çeken noktası üzerindeki fiziksel klavyesi. Bir diğer tahmin ise Meizu'nun iş dünyasına yönelik bir akıllı telefon duyuracağı yönünde. Nokia E71 modelinin kendi döneminde iş çevreleri tarafında sıkça tercih edilmesi, bu tahminin arkasındaki en önemli etken.



Son bir tahmin ise firmanın Nokia ile bir çeşit partnerliğe gidebileceği yönünde. Nokia akıllı telefon sektörüne geri dönecek. Ancak nasıl geri döneceği konusunda pek bir bilgi yok.



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