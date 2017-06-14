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mehmet'in kaybolduğu bölgenin sakinleri konuştu

MEHMET'İN KAYBOLDUĞU BÖLGENİN SAKİNLERİ KONUŞTU

İzmir'de babasının araçta bırakması sonucu kaybolduğu iddia edilen 5 yaşındaki Mehmet Tekeoğlu'ndan hala haber alınmazken, bölgede yaşayanlar olayı anlattı.

Tarih : 14 Haziran 2017, 15:03
Puan Ver : Mehmet'in Kaybolduğu Bölgenin Sakinleri Konuştu(7/10)8


İzmir'de babasının araçta bırakması sonucu kaybolduğu iddia edilen 5 yaşındaki Mehmet Tekeoğlu'ndan hala haber alınmazken, bölgede yaşayanlar olayı anlattı.

Geçtiğimiz Pazar günü İzmir'in Dikili ilçesindeki Bahçeliköy Mahallesi'ne babasıyla birlikte gelen, uyuduğu için araçta bırakılan 5 yaşındaki Mehmet Tekeoğlu'nun kaybolmasının ardından arama-kurtarma ekipleri, minik Mehmet'i bulmak için seferber oldu. Akşamdan sabaha kadar süren çalışmalardan sonuç alınamazken, bölgede yaşayanlar olayla ilgili ayrıntıları anlattı.



“BURADA DENİZE GİRİLMEZ DAHA ÇOK BALIK TUTULUR”

Bölgede gazetecilik yapan yerel muhabir Hüsnü Evren, olayın olduğu gün hemen olay yerine geldi. Gördüklerini ve bölgeyi aktaran Evren, “Pazar günü saat 16.00 sıralarıydı. Belediyenin 5-6 yaşlarında çocuğun kaybolduğuna dair anonsunu duyduk. Hemen geldik ben de gazeteciyim. Bu bölgeyi iyi tanıyorum. Çünkü mültecilerin yasa dışı yollarla kaçış yaptığı bölge burası. Geldik aramalar vardı. Gece 01.30'a kadar aradılar ama sonuca ulaşamadılar. Ertesi gün kurbağa adamlar geldi, göletlere baktılar bulamadılar. Burasının kumsalı çok güzel ama plaj yok. Buraya denize girmekten ziyade balık tutmaya gelirler. Burayı herkes bulamaz. Ancak konum atacaksın öyle bulursun” diye konuştu.



“BABA OLAYIN ŞOKUYLA ÇOK SAKİNDİ”

Baba Tarkan Tekeoğlu ile de olayın olduğu gün konuştuğunu anlatan gazeteci Hüsnü Evren, “Baba olayın şokunda olsa gerek basına karşı tavır takındı. Sorular sordum cevap vermedi. Ben ona polis ile birlikte yardım için burada olduğumuzu söyledim. Çok sakin görünüyordu, bir baba evladını kaybederse o kadar sakin olmaması lazım. Belki de olayın şokundandır” dedi.



 



kaynak:milliyet








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