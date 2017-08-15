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MEHMETÇİK'TEN TERÖRİSTLERE EREN BÜLBÜL YAZILI MERMİ


Mehmetçik'ten Teröristlere Eren Bülbül Yazılı Mermi
Tarih : 15 Ağustos 2017, 17:00
Puan Ver : Mehmetçik'ten Teröristlere Eren Bülbül Yazılı Mermi(5/10)1

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca üs bölgesinde asker, dağlık alandaki PKK'lı teröristlere, üzerinde '#İyi ki varsın Eren Bülbül #Dağlıca' yazılı obüs mermileriyle vurdu.

PKK'YA AĞIR DARBE VURUYORLAR

Dağlıca'da bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, operasyonlarla terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruyor.

Yüksekova ilçesi Dağlıca Tabur Komutanlığına bağlı Hisar Üs Bölgesi'nde görev yapan Mehmetçik, dağlık alanda teröristlerin bulunduğunu tespit etti.OBÜSLER EREN İÇİN ATEŞLENDİ

Durumun bildirilmesi üzerine Dağlıca Tabur Komutanlığından teröristlerin olduğu bölgeye top atışları yapıldı. Topçu birlikleri, Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ün anısına, fırtına obüs mermileri üzerine "#İyi ki varsın Eren Bülbül# Dağlıca" yazarak bölgeyi ateş altına aldı.

Bölgede teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor.

Operasyondan diğer fotoğraflar:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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