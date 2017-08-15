MEHMETÇİK'TEN TERÖRİSTLERE EREN BÜLBÜL YAZILI MERMİ
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca üs bölgesinde asker, dağlık alandaki PKK'lı teröristlere, üzerinde '#İyi ki varsın Eren Bülbül #Dağlıca' yazılı obüs mermileriyle vurdu.
PKK'YA AĞIR DARBE VURUYORLAR
Dağlıca'da bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, operasyonlarla terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruyor.
Yüksekova ilçesi Dağlıca Tabur Komutanlığına bağlı Hisar Üs Bölgesi'nde görev yapan Mehmetçik, dağlık alanda teröristlerin bulunduğunu tespit etti.OBÜSLER EREN İÇİN ATEŞLENDİ
Durumun bildirilmesi üzerine Dağlıca Tabur Komutanlığından teröristlerin olduğu bölgeye top atışları yapıldı. Topçu birlikleri, Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ün anısına, fırtına obüs mermileri üzerine "#İyi ki varsın Eren Bülbül# Dağlıca" yazarak bölgeyi ateş altına aldı.
Bölgede teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor.
Operasyondan diğer fotoğraflar:
Kaynak: haberinburada
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