MEHMETÇİK'TEN GERÇEĞİ ARATMAYAN TATBİKAT
Kırklareli'de 197 personel ile 61 askeri aracın katılımıyla gerçekleştirilen "Durgun Sulardan Geçiş" tatbikatı, kelimenin tam manasıyla gerçeği aratmadı.
Kırklareli 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Köprücü Taburu tarafından 197 personel ile 61 askeri aracın katılımıyla gerçekleştirilen "Durgun Sulardan Geçiş" tatbikatı gerçeği aratmadı.
"Durgun Sulardan Geçiş" tatbikatı, Köprücü Taburunda bulunan Tüm General Muhittin Önür Göleti'nde icra edildi.
GÖLDEN SESSİZ BİR ŞEKİLDE KARŞIYA GEÇTİ
Tatbikatta senaryo gereği ilk olarak, göletin karşısında bulunan bir ülkeye yapılacak taarruz nedeniyle Mehmetçik fiberglas botlar ile göletten sessiz bir şekilde karşı kıyıya geçti.
Daha sonra sis bombaları atılmasının ardından, bölgeye hücum botları ile takviye birlikler geldi.
Senaryo gereği çatışmanın yaşandığı bölgeye, hızlı bir şekilde askeri araçların intikali için gölette çalışmalar başlatıldı.
Karşı kıyının emniyetinin alınmasının ardından Zırhlı Muhabere Aracı (ZMA) ile Geliştirilmiş Zırhlı Personel Aracı (GZPT) araçları göletten yüzerek bölgeye intikal ettirildi.
ZORLU KOŞULLAR ALTINDA BAŞARDILAR
Gerçeği aratmayan tatbikatta, göletin üç ayrı bölgesine karadan da gitme yeteneğine sahip araç olan Seyyar Yüzücü Hücum Köprü (SAMUR), katlanabilir şerit yüzücü köprü ve sabit köprüler kurularak, tanklar ve tekerlekli askeri araçların karşı kıyıya geçişleri sağlandı.
197 personel ile 61 askeri aracın katıldığı tatbikat, zaman zaman etkisini arttıran sağanak nedeniyle zorlu koşullar altında başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.
Tatbikatı, Anadolu Ajansı (AA) ekibi drone ile görüntüledi.
Tatbikata, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz ile 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Cihan Uzun da katıldı.
Kaynak: haberinburada
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