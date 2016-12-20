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MEHMETÇİKTEN BÜYÜK OPERASYON!


MEHMETÇİKTEN BÜYÜK OPERASYON!
Tarih : 20 Aralık 2016, 10:44
Puan Ver : Mehmetçikten Büyük Operasyon!(10/10)8



TSK, Bayrak-33 Müşterek Birlik Operasyonu kapsamında, Diyarbakır Hani-Kanyahaci Tepe bölgesinde, sabah 09.35 sıralarında bir grup terörist ile temas sağlandığını...




Temas sonrası mağara içerisindeki 2 erkek terörist, 2 adet AK- 47 P.Tf., 10 adet dolu Kaleşnikof P.Tf. şarjörü, 1'i Atmaca 53, diğeri Browning Parabellum marka olmak üzere toplam 2 adet tabanca...




2 adet el bombasıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiği açıkladı.




Ayrıca, 1 teröristin sırt çantalı olarak Kırım Köyü Aka mezrasındaki bir eve kaçtığının operasyon birliklerince görülmesi üzerine söz konusu evin zırhlı araç destekli olarak aranmış olup, 3 şüpheli şahısın gözaltına alındığı kaydedildi.



 



kaynak:habertürk












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