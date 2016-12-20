MEHMETÇİKTEN BÜYÜK OPERASYON!
TSK, Bayrak-33 Müşterek Birlik Operasyonu kapsamında, Diyarbakır Hani-Kanyahaci Tepe bölgesinde, sabah 09.35 sıralarında bir grup terörist ile temas sağlandığını...
Temas sonrası mağara içerisindeki 2 erkek terörist, 2 adet AK- 47 P.Tf., 10 adet dolu Kaleşnikof P.Tf. şarjörü, 1'i Atmaca 53, diğeri Browning Parabellum marka olmak üzere toplam 2 adet tabanca...
2 adet el bombasıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiği açıkladı.
Ayrıca, 1 teröristin sırt çantalı olarak Kırım Köyü Aka mezrasındaki bir eve kaçtığının operasyon birliklerince görülmesi üzerine söz konusu evin zırhlı araç destekli olarak aranmış olup, 3 şüpheli şahısın gözaltına alındığı kaydedildi.
kaynak:habertürk
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