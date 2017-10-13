MEHMETÇİK'İN KATILDIĞI İDLİB OPERASYONUNDA, SINIR ÖTESİNDEN İLK KARE GELDİ
Astana Anlaşması kapsamında Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib şehrinde oluşturulucak çatışmazlık bölgesine geçiş yapan bir grup Türk askeri, Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı.
COŞKUYLA KARŞILADILAR
8 Ekim'de bordo berelilerin ulaştığı ve gözlem yaptığı bölgeye geçiş yapan tanklar, askeri araç ve iş makinelerini alkışlayarak karşılayan Suriyeliler, 'Çok yaşa Türk askeri' sloganı attı.
(Türk askeri Hatay'dan sınırı geçerken de coşkuyla uğurlanmıştı.)
BÖLGEDEN İLK KARE
Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib operasyonundan ilk fotoğrafı da patlaştı. Fotoğrafta zırhlı araçlar ve Türk bayrağı göze çarpıyor.
TANKLAR SINIRA YERLEŞTİRİLDİ
Batı illerinden Hatay'ın Reyhanlı İlçesine gönderilen 15 tank, Oğulpınar Karakolu ile sınıra örülen duvar arasına konuşlandırıldı. Gece karanlığında namluluları Suriye'yi görecek şekilde yerleştirilen tanklar, bölgede hareketli saatler yaşattı.
İDLİB'E GİRİLDİ İDDİASI
Türk Silahlı Kuvetleri'nin çatışmasızlık bölgesinde 8 Ekim tarihinde gözlem noklarını tesbit etmek amacıyla keşif faaliyetleri başlatmasının ardından, dün gece ise sınıra yapılan askeri sevkiyat hareketliliği ile birlikte sınırda konuşlu olan başta istihkam ve makanize birliklerinin sınırı geçerek oluşturulan gözlem noktalarına intikal ettirildikleri öne sürüldü. Ancak konu ile ilgili resmi kaynaklardan bir açıklama yapılmadı.
Bölgede çekildiği belirtilen ve sosyal medyada yer alan görüntülerde iddiaya göre bazı birliklerin sınırı geçerek İdlip çatışmasızlık bölgesinde keşif faaliyetleri sonucu oluşturulan gözlem noktalarına intikak ettikleri belirtildi.
AKŞENER: ALLAH EVLATLARIMIZI KORUSUN
Bu arada Meral Akşener, konu ile ilgili sosyal medyadan Türk Bayrağı ile birlikte yaptığı paylaşımda Özel Kuvvetler'in İdlib'e girdiğini belirterek, "Özel Kuvvetlerimiz İdlib'e girdi. Allah evlatlarımızı korusun, kayıpsız evlerine dönmeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.
CANLI YAYINDA AÇIKLANDI
Bu arada gazeteci Nevzat Çiçek, CNN TÜRK'te katıldığı canlı yayında Türk askerinin İdlib'e girdiğini söyledi. Çiçek, İdlib'e giren Özell Kuvetler askeri sayısının 80 civarında olduğunu ve 40 askerin daha gireceğini ifade etti. Askerlerle birlikte 12 zırhlı aracın da İdlib'e giriş yaptığını belirtti.
Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ise İdlib'e giriş saatini 22.15 olarak açıkladı.
Kaynak: haberinburada
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