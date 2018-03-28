MEHMETÇİK'İN DİKKATİ FELAKETİ ÖNLEDİ! AFRİN'DE 95 EYP İMHA EDİLDİ
Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin'in kontrol altına alındığı 18 Mart 2018'den bugüne, 95 mayın ve el yapımı patlayıcının imha edildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin'in kontrol altına alındığı 18 Mart 2018'den bugüne, 95 mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Afrin'in kontrol altına alınmasının ardından halkın emniyetle bölgeye dönüşünü sağlama faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.
95 MAYIN ve EYP İMHA EDİLDİ
Bu çerçevede, 95 mayın ve EYP'nin bulunarak, imha edildiği kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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