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Mehmetçik'in Dikkati Felaketi Önledi! Afrin'de 95 Eyp İmha Edildi
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Mehmetçik'in Dikkati Felaketi Önledi! Afrin'de 95 EYP İmha Edildi

MEHMETÇİK'İN DİKKATİ FELAKETİ ÖNLEDİ! AFRİN'DE 95 EYP İMHA EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin'in kontrol altına alındığı 18 Mart 2018'den bugüne, 95 mayın ve el yapımı patlayıcının imha edildi.

Tarih : 28 Mart 2018, 13:50
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Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin'in kontrol altına alındığı 18 Mart 2018'den bugüne, 95 mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Afrin'in kontrol altına alınmasının ardından halkın emniyetle bölgeye dönüşünü sağlama faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

95 MAYIN ve EYP İMHA EDİLDİ

Bu çerçevede, 95 mayın ve EYP'nin bulunarak, imha edildiği kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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