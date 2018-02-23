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Mehmetçik, YPG'ye askeri malzeme taşıyan Esad yanlısı konvoyu vurdu

MEHMETÇİK, YPG'YE ASKERİ MALZEME TAŞIYAN ESAD YANLISI KONVOYU VURDU

Suriye Rejimi'ne yakın milis güçlerinin Afrin'deki YPG'lilere askeri malzeme taşıyan konvoyu vuruldu.

Tarih : 23 Şubat 2018, 00:50
Puan Ver : Mehmetçik, Ypg'ye Askeri Malzeme Taşıyan Esad Yanlısı Konvoyu Vurdu(9/10)5

Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ederken, Suriye Rejimi yanlısı İran destekli Şii milis güçlerinin Afrin'de terör örgütü PYD/YPG'ye askeri malzeme taşıyan konvoyunun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından vurulduğu iddia edildi.

TSK'dan konu ile ilgili olarak bir açıklama gelmedi.

HİZBULLAH MEDYASI DUYURDU

Hizbullah medya organları ve sosyal medya hesapları, TSK'nın Esed rejiminin ikmal noktası olan Ziyare yolunu vurduğunu iddia etti. Rejim güçlerinin de grad füzeleriyle karşılık verdiği iddia ediliyor.

Kaynak: Akit

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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