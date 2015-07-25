





Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarının ardından örgüt açıklama yaptı.







Terör örgütüne yakın haber kaynaklarının geçtiği bilgiye göre ateşkesin bittiği savunulan açıklamada "24 Temmuz gecesi saat 23.00 sularında Türk ordusuna ait çok sayıda savaş uçağı medya savunma alanlarımızda başta Behdinan bölgesi olmak üzere yoğun bir bombardımana başlamıştır. Yapılan yoğun bombardıman devam ederken 25 Temmuz gece yarısı 01.00'den itibarende Kandil ve Hakurk alanlarına da yoğun bir bombardıman başlamıştır" denildi.