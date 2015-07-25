O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

MEHMETÇİK VURDU, TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'DAN İLK AÇIKLAMA


MEHMETÇİK VURDU, TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'DAN İLK AÇIKLAMA
Tarih : 25 Temmuz 2015, 10:45
Puan Ver : Mehmetçik Vurdu, Terör Örgütü Pkk'dan İlk Açıklama(8/10)6




Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarının ardından örgüt açıklama yaptı.



Terör örgütüne yakın haber kaynaklarının geçtiği bilgiye göre ateşkesin bittiği savunulan açıklamada "24 Temmuz gecesi saat 23.00 sularında Türk ordusuna ait çok sayıda savaş uçağı medya savunma alanlarımızda başta Behdinan bölgesi olmak üzere yoğun bir bombardımana başlamıştır. Yapılan yoğun bombardıman devam ederken 25 Temmuz gece yarısı 01.00'den itibarende Kandil ve Hakurk alanlarına da yoğun bir bombardıman başlamıştır" denildi.








Etiketler: Mehmetçik  Vurdu  Terör  Örgütü  Pkk  Dan  İlk  Açıklama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER