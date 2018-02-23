MEHMETÇİK VAKFI DAVASINDA 119 SANIK İÇİN MÜEBBET İSTEMİ!
15 Temmuz'da Mehmetçik Vakfı'ndaki olaylara ilişkin davada, 119 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması istendi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı'nda meydana gelen olaylara ilişkin 3'ü rütbeli, 3'ü er, 116'sı öğrenci olan 122 sanığın yargılandığı davada, esas hakkında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, 119 tutuklu sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.
DURUŞMA SAVCISI MÜTALAASINI AÇIKLADI
Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında bulunan binadaki büyük salonda İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşmaya 119 tutuklu sanık ve avukatları katıldı.
Duruşmada Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve bir kısım müşteki avukatları da hazır bulundu.
Duruşma savcısı Orhan Uzun esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
119 SANIK İÇİN MÜEBBET İSTENDİ
Savcı Uzun, 3'ü rütbeli, 116'sı öğrenci 119 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Ayrıca bu sanıklara, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep eden Uzun, tutuksuz yargılanan 3 erin de beraatine karar verilmesini istedi.
Duruşma sanık avukatlarının talepleriyle devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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