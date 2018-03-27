MEHMETÇİK 'TÜRK ASKERİ BİZİ KURTARSIN' DİYEN İLÇEYE OPERASYON BAŞLATTI
Zeytin Dalı Harekâtı'nda Afrin'den sonraki hedef olan ilçenin alınması için harekete geçildi. Afrin'in doğusundaki ilçe Tel Rıfat'ın YPG'li teröristlerden temizlenmesi için beklenen operasyon başladı.
YEREL KAYNAKLAR BİLDİRDİ
Yerel kaynaklar, Türk özel kuvvetler askerleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin bugün harekete geçtiğini bildiriyor. Tel Rıfat, Fırat Kalkanı Harekâtı ile teröristlerden temizlenen Mare ve Afrin arasında yer alıyor.
10 BİN ÖSO MENSUBU KATILIYOR
20 Ocak'ta başlayan Zeytin Dalı Harekâtı, Tel Rıfat'ın alınmasıyla tamamlanacak.
İhlas Haber Ajansı, bugün geçtiği haberde namluların Tel Rıfat'a çevrildiğini bildirmişti. Ajans, ÖSO'ya bağlı 10 bin silahlı unsurun operasyona katılacağını aktarıyor.
HALK GÖSTERİ DÜZENLEMİŞTİ
Hatırlanacağı gibi cumartesi günü yerel halk gösteri düzenlemiş ve "Türk askeri bizi de kurtarsın" sloganları atmıştı.
Kaynak: Milliyet
Kaynak: haberinburada
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