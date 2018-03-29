MEHMETÇİK TERÖRİSTLERDEN TEMİZLEDİĞİ BÖLGEYE, 3 ÜS KURDU
Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerden temizlediği bölgelerde yeni üsler kurdu.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca, PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik 10 Mart'ta başlatılan hava destekli operasyon kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda Hakurk ve Kani Rash bölgesinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri teröristlerden temizlenen alanlara üs bölgeleri kurdu.
3 ÜS BÖLGESİ TÜRKİYE'YE BAĞLANIYOR
Irak'ın kuzeyinde kurulan üs bölgeleri için başlatılan yol açma çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Şimdiye kadar 3 üs bölgesi yeni yapılan yollarla birbirine ve Türkiye'ye bağlanırken, yaklaşık 16 kilometresi tamamlanan yolda çalışmalar devam ediyor.
IRAKLILARIN TARIM VE HAYVANCILIK YAPMALARI İÇİN İZİN VERİLİYOR
Mehmetçik'in teröristlerden temizlediği ve operasyonların kararlılıkla devam ettiği Kani Rash bölgesinde, Iraklıların tarım ve hayvancılık yapabilmesi için imkan sunuluyor. Kani Rash bölgesinde açılan üs bölgesi sayesinde önceki yıllarda terör örgütü PKK tarafından Irak'ın kuzeyinde kullanılmasına izin verilmeyen arazilerde kontrollü şekilde Iraklıların tarım ve hayvancılık yapmaları için izin verilmeye başlandı.
KOMUTANLAR YÖRE HALKIYLA BİR ARAYA GELDİ
Bu kapsamda, bölgede görevli komutanlar da zaman zaman üs bölgeleri yakınında yaşayan yöre halkıyla bir araya geliyor. Bölge halkının sıkıntılarını dinleyen komutanlar, birbirine küs olan ve yıllardır konuşmayan iki aileyi de ikna ederek barıştırdı.
Ayrıca, Şemdinli'nin Irak sınırındaki Balkayalar Dağı'nda oluşturulan üs bölgesi için de yol yapım çalışması başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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