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Mehmetçik terörist avında, sıcak çatışma kamerada

MEHMETÇİK TERÖRİST AVINDA, SICAK ÇATIŞMA KAMERADA

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO askerleri Kuzey Afrin'de, ormanlık alanda sıkıştırdıkları bir grup YPG'li teröristle sıcak çatışmaya girdi. Sıcak çatışma anları saniye saniye kaydedildi.

Tarih : 21 Şubat 2018, 10:50
Puan Ver : Mehmetçik Terörist Avında, Sıcak Çatışma Kamerada(10/10)6

Mehmetçik, 33. gününde Zeytin Dalı Harekatı'nı başarıyla sürdürürken bu sabah çekilen sıcak çatışma görüntüleri ortaya çıktı.

AĞIR KAYIPLAR VERDİLER

Afrin'in kuzeyindeki ormanlık alana kaçan bir grup YPG'li teröristi takip eden Türk Silahlı Kuvvetli ve Özgür Suriye Ordusu askerleri teröristlere ağır kayıplar verdirerek geri püskürttü.

1780 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 33 gündür yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1780'e yükseldi.

SON 24 SAATTE SAYI 65 OLDU

Genelkurmay Başkanlığı, 32 askerin şehit olduğu, 9 sivil vatandaşın da hayatını kaybettiği harekatın son durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı. Bilgilendirmede 65'i son 24 saatte olmak üzere harekatın başından bu yana toplam 1780 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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