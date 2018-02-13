MEHMETÇİK, TERÖR MEVZİLERİNİ BÖYLE BOMBALADI
Kilis'te konuşlu bulunan çok namlulu roketatarlar tarafından PKK/PYD hedefleri tam isabetle vuruldu. O anlar kameralara yansıdı.
Kilis'te, konuşulu bulunan çok namlulu roketatarlar tarafından PKK/PYD hedefleri tam isabetle vuruluyor.
KİLİS'TEN ATEŞLENİYORLAR
Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesi kırsalına yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Hareketi sürüyor. Kilis merkeze yakın bölgede konuşlu bulunan ÇNRA'larla da PYD/PKK/DEAŞ terör örgütüne ait hedef ve mevziler ateş atlına alınıyor.
Art arda gönderilen roketlerle terör örgütünün yuvaları tam isabetle vuruluyor.
Kaynak: haberinburada
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