

TSK, Buzul Dağı, İkiyaka Dağları ve Doski Vadisi "kurtarılmış bölge" ilan etmeyi düşünen PKK'ya ağır bir darbe vurdu. 27 Eylül'de başlatılan ve "Şehit Piyade Kurmay Yarbay İlker Çelikcan" adı verilen operasyonla, bölge PKK'ya mezar oldu. 2 bin 500 ila 3 bin 500 metre yükseklikte 40 gün kadar süren operasyonlarda 119 terörist öldürüldü, 6 asker de şehit düştü. Sıcaklığın gece eksi 15 dereceye düştüğü sarp vadilerde yapılan operasyonda 5'i doçka uçaksavar silahı olmak üzere 39 ağır silah ve on binlerce mühimmat ele geçirildi.