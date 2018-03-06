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Mehmetçik tarafından kurtarılan Suriyeli, yaşadıklarını anlattı

MEHMETÇİK TARAFINDAN KURTARILAN SURİYELİ, YAŞADIKLARINI ANLATTI

Suriye'nin Afrin kentinde teröristlerden temizlenen Bilal Ağa köyünde Mehmetçik tarafından kurtarılan Suriyeli Ahmet Annan, "Türk askerini görünce kurtulduk diye ok sevindim" dedi.

Tarih : 06 Mart 2018, 18:50
Puan Ver : Mehmetçik Tarafından Kurtarılan Suriyeli, Yaşadıklarını Anlattı(9/10)5

Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Bilal Ağa köyünde Mehmetçik tarafından kurtarılarak Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki kızlarının yanına getirilen Ahmet Hannan (65) yaşadıklarını anlattı. Hannan, Afrin'de mahsur kalan 3 kızından biri ile eşinin de kurtarılmasını istiyor.

HAYVANLARI YÜZÜNDEN KÖYÜNÜ TERK EDEMEDİ

Suriye'de hayvancılıkla uğraşan görme kaybı bulunan 3 kız babası Ahmet Hannan, terör örgütü PKK/YPG'nin, Afrin'e 40 kilometre uzaklıktaki Bilal Ağa köyünü işgal etmesinin ardından eşi Arzi, kızları Sadiye, Semire ve Zeyno, damatları ve torunlarını Türkiye'ye gönderip, hayvanlarını ve evini terk etmek istemediği için köyünde kaldı.

TÜRKİYE'DEKİ KIZLARININ YANINA YERLEŞTİ

Hannan'ın eşi Arzi ile kızı Sadiye Afrin'de mahsur kalırken, diğer kızları Samire ve Zeyno ile eşleri ve onların çocukları Türkiye'ye sığındı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden arındırılan Bilal Ağa köyünde askerler tarafından bulunan Ahmet Hannan, Türkiye getirilip Hassa Devlet Hastanesinde tedavi edildikten sonra Gaziantep İslahiye ilçesine 2 kilometre uzaklıkta bulunan Güllühöyük Mahallesindeki kızlarının yanına yerleştirildi.

"KÖYLÜLER TÜRK ASKERLERİNİ SEVİNÇLE KARŞILIYOR"

Yaşadıklarını anlatan Ahmet Hannan, eşi ve yanında kalan kızının da kurtarılmasını isteyerek, şunları söyledi:

"Zeytin Dalı Harekatı'yla birlikte sürekli bomba sesleri duyuyor, korku içerisinde yaşıyorduk. Zorunlu olmadıkça evin içinde çıkmıyor saklanıyordum. Akşam Türk askeri köy içerisinde kontrol ederken bizi görünce 'Kurtulduk' diye çok sevindim. Askerler, bize çok iyi davrandı. Gülden Köyü üzerinden Bülbül Beldesinde geçerek Türkiye'ye gelip Hassa Devlet Hastanesinde tedavi oldum. Ardından kızlarımın yanına getirdiler. Suriye'de iç savaşın başlamasıyla kızlarım Türkiye'ye gelirken ben, evimi, koyunlarımı bırakmak istemediğim için köyümde kaldım. Afrin, iç savaş başlamadan önce güzeldi ama iç savaş sonrasını bilmiyorum. Benim köyüm ve çevre köyleri Türk askerlerinin kontrolünde. Köylüler Türk askerlerini sevinçle karşılıyor. PKK veya PYD'liler köyümüze işleri olduğu zaman gelip gidiyorlardı. Dileğim Türk askerleri Afrin'de bulunan eşim Arzi ile kızım Sadiye'yi de kurtararak Türkiye ye getirmeleridir. Allah Türk askerinden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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