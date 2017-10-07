Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İdlib harekatına ilişkin açıklamasının ardından gözler sınıra çevrildi. İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine gerçekleştirilecek intikal kapsamında Hatay'a gönderilen askeri araçlar ve komando birlikleri, Reyhanlı sınırına konuşlandırıldı.

REYHALI'DA ASKERİ HAREKETLİLİK

İntikalin yapılacağı İdlib'in sınır komşusu Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde askeri hareketlilik arttı. Türkiye'nin çeşitli illerinden Reyhanlı'ya gönderilen askeri araç, komando birlikleri, zırhlı personel taşıyıcıları, iş makineleri ve askeri amsbulanslar sınır karakollarına sevk edildi.

Birlikler sınır hattındaki karakollara konuşlandırılırken, üst düzey askeri yetkililer de sınır karakollarını ziyaret etti.

HOPARLÖRLERDEN İSTİKLAL MARŞI VE ÇANAKKALE TÜRKÜLERİ SESLENDİRİLDİ

Bu arada, Reyhanlı-İdlib arasındaki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki hoparlörlerden de İstiklal Marşı'nın yanı sıra Çanakkale türküleri ve çeşitli kahramanlık şiirleri seslendirildi.

KÖYLÜLER ALKIŞLARLA UĞURLADI

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Kuşaklı köyünden gece geç saatlerde geçiş yapan tanklar ve askeri araçlar, köylüler tarafından alkışlarla sevgi gösterileri ve coşkuyla karşılanıp uğurlandı. Sınırın sıfır noktasında bulunan Kuşaklı köyünde, kadın-erkek köylülerin alkışladığı tanklar, hızla geçiş yaparken görevli askerler de vatandaşları el sallayarak selamladı.

BASIN MENSUPLARI SINIRDA

Öte yandan, gerçekleştirilecek intikali takip etmek isteyen çok sayıda basın mensubu da ilçeye gelerek, sınırdaki gelişmeleri izliyor.

SÜREÇ ASTANA'DA BAŞLADI

Türkiye, Rusya ve İran'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirdiği toplantılarda, Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib ili çatışmasızlık bölgesi ilan edilmişti. Mutabakata göre, Türkiye'nin İdlib'de çatışmasızlık bölgesinin sınırlarını teşkil eden güvenlikli bölgelerde kontrol ve gözlem noktaları oluşturarak asker konuşlandırması kararlaştırılmıştı. Gözlemci kuvvetin asli görevi, rejim ve muhalefet arasında çatışma yaşanmasını engellemek ve olası ateşkes ihlallerini izlemek olarak tanımlanmıştı.

Kaynak: haberinburada