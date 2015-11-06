

PKK Terör Örgütü'nün 'çözüm süreci' boyunca yerleştiği yer olarak belirtilen Hakkari Yüksekova bölgesinde yüksekliği 2 bin 500- 3 bin 500 metre arasında değişen Buzul Dağı, İkiyaka Dağları ve Doski vadisinde askerlerin operasyonları aralıksız sürüyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin de müşterek olarak katıldığı operasyonlarda, 119 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi.







DAĞLARI JENERATÖR VE HİLTİLERLE DELEREK DOÇKA UÇAKSAVARLAR YERLEŞTİRDİLER







PKK terör örgütü tarafından bölgeye yaklaşık 2 senedir sürdürülen yoğun hazırlıkla, bölgede dağları jeneratör ve hiltilerle delerek Doçka uçaksavarlarını yerleştirildiği ve birçok bölgede sığınak ve mevziler yaptıkları öğrenildi. PKK Terör Örgütü'nün amacının bu bölgeyi kurtarılmış bölge yaparak, hakimiyetini en azından bu bölgede ilan etmek olduğu belirtildi.







BÖLGENİN PKK TERÖR ÖRGÜTÜ İÇİN ÖNEMİ







Murat Karayılan'ın 18 Ekim 2015 tarihinde yaptığı telsiz konuşmasındaki; 'Hakkari Yüksekova bölgesindeki çatışmaların sadece bölgeyi ilgilendirmediği ve Türkiye'nin tamamını ilgilendirdiği, yaşanan çatışmaların özgürlük mücadelesi olduğu, devam eden operasyonların sıradan bir faaliyet olmadığı, Zagros sahada güvenlik güçlerinin başarılı olması durumunda operasyonların genişleyeceği, mensupların kayıpları göze alması gerektiği' ifadeleri, bölgenin PKK Terör Örgütü için önemini ortaya çıkardı.







BÖLGENEN HAKİMİYETİ KARAKOLLARIN EMNİYETİ İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR







Bölge halkı tarafından Oramar denilen Dağlıca Köyü bölgedeki Doski Vadisi, Buzul Dağı ve İkiyaka Dağlarını birbirinden ayıran ve ulaşıma müsait tek istikamet. Dağlıca Hudut Taburu, Keri Tepe Hudut Karakolu ve Pey Tepe Hudut Karakoluna en hakim bölge Oramar Tepe olduğu belirtildi. Bu nedenle bu bölgenin kontrol altına alınması üst bölgesi ve karakolların emniyeti için büyük önem taşıyor.







'ŞEHİT YARBAY İLKER ÇELİKCAN OPERASYONU' İLE BÖGEL PKK'YA MEZAR OLDU







PKK'lı teröristlerin kendilerine kale olarak gördükleri bölge, 27 Eylül 2015 tarihinde başlayan ve genel anlamda 5 Kasım 2015 tarihinde sonuçlanan 'Şehit P.Kur.Yb.İlker Çelikcan Operasyonu' ile adeta PKK terör örgütüne mezar oldu. Yapılan operasyonlarda dağlar ve vadiler didik didik arandı, teröristlerin çıkılamaz dedikleri bölgelere adım atıldı, teröristlerin kullandıkları mevziler, sığınaklar ve mağaralar teker teker kullanılamaz hale getirildi.







BÖLGEDEKİ OPERASYON 40 GÜN ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLDÜ







Türk Silahlı Kuvvvetleri'nin en güzide birliklerinden oluşan 2 Komando Tugayımız ve Özel Kuvvetlere ait birlikler bölgedeki operasyonlarda görev aldı. Sıcaklığın geceleri -15 dereceye düştüğü, donma olaylarının yaşandığı, 3 bin 500 metreye varan yüksekliklerde kayalıklardan oluşan bölgede 40 gündür operasyonlar aralıksız sürdürüldü. Operasyona katılan birliklerin değişimi 2-3 günlük sürelerle helikopterlerle gerçeklexştirildi.







119 PKK'LI TERÖRİST ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ







Türk Hava Kuvvetleri'nin de müşterek olarak katıldığı harekatta, 119 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi. Yürütülen hava ve kara operasyonlarında etkisiz hale getirilen daha çok sayıda teröriste de bölgenin coğrafi koşulları ve hava şartları nedeniyle ulaşılamadı. PKK'lı teröristlerin yollara tuzakladıkları çok sayıda El Yapımı Patlayıcı ve bunların yapımında kullanılan çok miktarda malzeme, değişik türde patlayıcılar ve helikopterlere ateş ettikleri 5 Doçka Uçaksavar silahı başta olmak üzere toplam 39 ağır silah ve bu silahlara ait on binlerce mühimmat ele geçirildi. Yer yer ağır çatışmaların yaşandığı operasyonlarda, 6 asker şehit oldu.







'40'A YAKIN TERÖRİSTİN MAĞARADA HAVASIZLIKTAN ÖLECEĞİ' TELSİZ KONUŞMASINDA







Askerin yaptığı operasyonlar neticesinde PKK'lıların yaşadıkları panik telsiz konuşmalarına da yansıdı. 'Girilemez' dedikleri, 2 yıldır hazırlık yaptıkları, her tarafı yalçın kayalıklarla çevrili bölgede karların yağmasından sonra kış dönemini sığınaklarda geçirmeyi planlarken bölge kendilerine adeta mezar oldu. PKK'lı teröristlerin telsiz konuşmalarına; 'Dağlıca bölgesindeki kritik noktaların tamamen güvenlik güçlerinin elinde olduğu, bölgedeki dağınık terörist grupların büyük zorluklar yaşadığı, bir kısım teröristlerin mağaralarda saklanmaya çalıştıkları, bir kısmının yapılan hava operasyonları neticesinde mağaralarda sıkıştıkları ve oksijen yetersizliği çektikleri, yardım gelmez ise 40'a yakın teröristin mağarada havasızlıktan öleceği, bölgeye Zap ve Avaşin Basyan bölgelerinden takviye kuvvetler gönderildiği, ancak bunlarında savaş uçaklarının saldırıları sonucunda zayiat verdiği, kalanların ise bölgeyi takviye edemediği, terörist grupların Dağlıca bölgesinde ağır kayıplarının olduğu, bu kayıpların teröristlerin disiplinsiz ve gevşek davranışları nedeniyle verildiği, liderlerin personeline sahip olamadığı' ifadeleri yarsıdı.







ASKERLER OPERASYON SONRASI BÖLGE HALKINI ZİYARET ETTİ







Dağlıca'da, civar köy ve mezralarda yaşayan vatandaşları askerler ziyaret etti. Askerler ziyaret ettikleri vatandaşlara yapılan operasyonlar sırasında sivillere zarar gelmemesi için titizlikle çalışma yaptıklarını, başarıda esas olan sivil halkla teröristi birbirinden ayırmak olduğunu, bunu gerçekleştirmek için zaman zaman bir gün sürebilecek operasyonlara günlerce devam ettiğini belirttiler. Bölgede yaşayan çocukların yazdığı kısa mektuplar ve çizdiği resimler ise askerleri duygulandırdı.







'ŞEHİT EDİLEN ASKERLERİN KANININ YERDE KALMADI'







Operasyona katılan askerler bölgede şehit edilen 'Şehit Yarbay İlker Çelikcan' ismi verilen operasyonla birlikte, Dağlıca bölgesinde şehit edilen askerlerin kanının yerde kalmadığını söylediler.