Mehmetçik, Kato Dağı'nı adeta çelikten bir kale haline getirdi. PKK, yıllarca lojistik merkezi olarak kullandığı ve "girilemez" dediği yere artık kendisi giremiyor.

Terör örgütü PKK, yıllarca lojistik merkezi olarak kullandığı ve "girilemez" dediği örgütün 2'nci Kandil'i olarak bilinen Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'na artık giremiyor. Coğrafya ve iklim koşullarının zor olduğu Kato Dağı'nda çelikten bir kale gibi üs bölgesi kuran ve operasyonlarını aralıksız sürdüren Mehmetçik, Afrin'deki silah arkadaşlarına da Komando Andı ile selam gönderdi.

PKK YILLARCA KARARGAH VE LOJİSTİK MERKEZİ OLARAK KULLANDI

Terör örgütü PKK'nın, yıllarca karargah ve lojistik merkezi olarak kullandığı Beytüşşebap'taki Kato Dağı'nda, 19 Nisan 2017'de, 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı tarafından başlatılan ve helikopter kazasında şehit düşen Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın adı verilen operasyon sürüyor. 2 bin 850 rakımlı, terör örgütü PKK'nın "girilemez" dediği ancak uzun yıllar sonra gerçekleştirilen operasyonla büyük darbe yediği Kato Dağı'nda örgüt tamamen silindi.

SON TEKNOLOJİ KULLANILARAK KONTROL ALTINDA TUTULUYOR

Yüzlerce mağara ve silah, binlerce mühimmat ve tonlarca yaşam malzemesinin ele geçirildiği, coğrafya ve iklim koşullarının zor olduğu PKK'nın 2'nci Kandil'i olarak bilinen Kato Dağı'na artık teröristler giremiyor. Operasyonun başlamasıyla birlikte geçici üs bölgesinin kurulduğu ancak Kasım ayında ana üs bölgesinin oluşturulduğu dağda görevli askerler, terör örgütüne aman vermiyor. Pusu, keşif, gözetleme ve dinleme faaliyetleri yapan askerler, son teknoloji cihazları da kullanarak Kato ve çevresini kontrol altında tutuyor. Dağ eteklerinde kar motorlarıyla devriye atan Mehmetçik, zaman zaman kar kalınlığının dizi geçtiği, yoğun sis nedeniyle de yarım metre ötesinin gözükmediği dağda intikallere çıkıyor.

"KATO'DAN AFRİNE SELAM"

Askerler, görüntü ve istihbarat alınan bölgeleri de, üzerine "Kato'dan Afrin'e selam" ve şehit güvenlik güçlerinin adlarını yazdıkları havan mermileri, Kobralar ve uzun namlulu silahlarla ateş altına alıyor. Üs bölgesinde eğitimlerine de ara verilmeyen askerler, sürekli formda tutuluyor. Askerler, görev dönüşlerinde ise modern ve yüksek güvenlikli konteynerlerde dinleniyor. Ev ortamından ayırt edilemeyen ve klimalarla ısıtılan konteynerlerde kesintisiz sıcak su da bulunuyor. Her öğün sıcak yemeğin çıktığı üs bölgesinde Mehmetçiğin beslenme ve sağlığına da özen gösteriliyor.

"TERÖRİSTLERİN GİRİLEMEZ DEDİĞİ İNLERİNE GİRDİK"

Üs bölgesinde görevli Tim Komutanı Üstçavuş İsmail Akkardeş, Afrin'de şehit olan 8 askerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dilediğini belirterek, "Burada nöbetlerimizi tutuyoruz. Teröristlerin girilemez dedikleri inlerine girdik. Buraya üs bölgemizi kurduk. Kimse bizi merak etmesin. Bizler burada iyiyiz" dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜNDEN TEMİZLENDİ

Mevzide gözetleme faaliyeti yapan Jandarma Uzman Çavuş Enis İşgüzar, yaklaşık 2 yıldır ilçede görev yaptığını ifade ederek, "Bulunduğumuz bölgede terör örgütünün mağaraları bulunmaktaydı. Nisan 2017'den itibaren yürütülen operasyon neticesinde bölgemiz terör örgütünden arındırıldı. Ülkemizin bekası için terörle mücadelemizi canla başla sürdürmeye devam edeceğiz. Buradan başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere, silah arkadaşlarımıza ve ailelerimizi selamlarımızı iletiyoruz" diye konuştu.

ARTIK ÇELİKTEN KALE KADAR KORUNAKLI

Üs Bölgesi Komutanı Yüzbaşı Kenan Aslan ise Beytüşşebap'ın batısında yer alan, teröristlerin barınma alanı ve geçiş güzergahlarını kontrol eden çelikten bir kale gibi korunaklı Kato üs bölgesinde bulunduklarına dikkat çekerek, şunları kaydetti: "Üs bölgemiz Nisan 2017'de başlayan Kato operasyonları esnasında geçici üs bölgesi olarak kurulmuş olup, Kasım 2017'den itibaren ana üs bölgesine haline dönüştürülmüştür. Sorumluluk bölgemiz teröristler tarafından barınma alanı ve geçiş bölgesi olarak kullanılmaktaydı. Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı tarafından planlanan ve icra edilen Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu esnasında tespit edilen ve araması yapılan 155 adet mağarada 23 terörist etkisiz hale getirilmiş olup, 826 adet muhtelif tipte silah, 410 bin adet muhtelif tipte mühimmat ve 83 tondan fazla yaşam ve yiyecek malzemesi ele geçirilmiştir. İcra edilen operasyonlarda şehit olan Polis Memuru Mesut Yılmaz ve Jandarma Uzman Çavuş Aykut Kazar olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Şehitlerimizin intikamını almak için sorumluluk bölgemizde 7 gün 24 saat esasına göre operasyonlar icra etmekteyiz."

ZEYTİN DALINA KOMANDO SELAMI



Aslan, Kato'dan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör unsurlarına yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele eden tüm silah arkadaşlarına da selam göndererek, "Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi.

Kaynak: haberinburada