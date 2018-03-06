1 Mart günü, Raco beldesindeki Keltepe'de 8 askerimizin şehit olduğu, 13 askerin de yaralandığı çatışmada teröristlerin saklandığı metrelerce uzunluktaki tünele girildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'in terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik sürdürülen ' Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, 1 Mart günü, Raco beldesindeki Keltepe'de 8 askerin şehit olduğu, 13 askerin de yaralandığı çatışmada teröristlerin saklandığı metrelerce uzunluktaki tünellere, jandarma özel harekat ekipleri operasyon düzenledi.

MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Teröristlerin 8 askeri şehit ettiği, çok sayıda tuzaklanan patlayıcıya rastlanan, sözde 'sorumlular' için özel bölümlerin bulunduğu tünelde mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

100'Ü AŞKIN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Raco beldesine yönelik sürdürülen operasyonda, 1 Mart'ta, Keltepe'de sisli ve yağmurlu havayı fırsat bilen teröristler, gizlendikleri tünellerden sızarak, askerlere saldırdı. Çıkan şiddetli çatışmada sayıları 100'ü aşan teröristler, etkisiz hale getirilirken, 8 asker şehit oldu, 13 asker ise yaraladı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin ardından Keltepe bölgesinde arama-tarama faaliyeti gerçekleştiren askerler, hain saldırının yapıldığı tünellere de operasyon düzenledi. Tünele giren özel birlikler, burada mühimmat ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi. Tünelde ayrıca teröristlerin Raco bölgesine tuzaklanması için hazırladıkları el yapımı patlayıcılar da operasyona katılan birlikler tarafından imha edildi.

SÖZDE SORUMLULAR İÇİN ÖZEL ODA YAPMIŞLAR

Operasyon düzenleyen askerler, tünelde teröristlerin sözde 'sorumlular'ı için yapılan özel oda ile de karşılaştı. Odada televizyon, soba ve yaşam malzemesi olması dikkat çekti. Öte yandan yapılan incelemede, teröristlerin hain saldırı öncesi kullandığı mühimmatı çatışma bölgesine plastik bidonlarla taşıdığı ortaya çıktı.

2 BİN 872 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı, teröristlere ait hedeflerin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesiyle sürdürülen harekâtın başından bu yana, 95'i son 24 saatte olmak üzere toplam 2 bin 872 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

144 BÖLGE KONTROL ALTINDA

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Göbelek köyü ile ilçenin güneybatısındaki Cindesres beldesine bağlı Kureybe köyünü terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 114'ü köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 144 bölgeyi kontrol altına aldı.

Kaynak: haberinburada