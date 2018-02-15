Şehit Babasından 15 Gündür Haber Alınamıyor
Dev Reklam Panosunun Altında Kalan Çocuk Ölüme Yenildi
Ülkede Çılgınlık Başladı: Ben De Müslüman Olacağım
Mancini, Türkiye Liginde Şampiyonluk Favorisini Belirledi
Bakan Canikli, Abd'li Mevkidaşının Skandal Teklifini Açıkladı!
Fotoğraf Az Önce Geldi! Teröristlerin İha'sı Düşürüldü
İnternet Alışverişlerindeki Ayıplı Malda, Kargo Firmaları Da Sorumlu
Borcuna En Sadık İl Belli Oldu
66 Yıl Sonra Altın Madalya Geldi
Türkiye, Avrupalı Turistin Gözdesi Olacak
Sevgilisine Hediye Vermek İsteyen Genç, Kızın Babasıyla Karşılaşınca Pencereden Atladı
Suriye'den Kaçan Ypg'li Terörist Mamo Hüseyin Edirne'de Yakalandı
Mehmetçik, Burseya'da Elleri Tetikte Terörist Gözlüyor
Mehmetçik'ten Gerçeği Aratmayan Tatbikat
3. Havalimanı'nda 26 Şubat Sürprizi! Erdoğan Uçuş Yapacak
Boğaziçi Ötk'da Başkanlık Yapan Fetö'cü: Türkiye Öğrenci Konseyi'ni Ele Geçirmeye Çalıştık
Abd'yi Sarsan Katliam! Lisede 17 Kişiyi Öldüren 19 Yaşındaki Saldırgan Yakalandı
Öfkeli Koca Dehşet Saçtı! Ailesini Katledip İntihara Kalkıştı!
İncirlik'teki Abd Uçağına Saldırmak İsterken Yakalanan Deaş'lı, Kuytul'dan Ders Almış!
Deaş'lı Terörist Hollanda Postacı Kıyafetiyle Görüntülendi

Mehmetçik, Burseya'da elleri tetikte terörist gözlüyor

MEHMETÇİK, BURSEYA'DA ELLERİ TETİKTE TERÖRİST GÖZLÜYOR

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan stratejik öneme sahip Burseya Dağı'nda görev yapan Mehmetçik, mevzilerde elleri tetikte 24 saat nöbet tutuyor.

Tarih : 15 Şubat 2018, 13:00
Puan Ver : Mehmetçik, Burseya'da Elleri Tetikte Terörist Gözlüyor(5/10)1

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan stratejik öneme sahip Burseya Dağı'nda görev yapan Mehmetçik, oluşturulan mevzilerde elleri tetikte 24 saat nöbet tutuyor.

TSK tarafından hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle 20 Ocak'ta başlatılan harekat başarıyla sürüyor.

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararlarıyla BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı yürütülen harekat kapsamında Mehmetçik ve ÖSO birlikleri, Afrin bölgesindeki köyleri tek tek teröristlerden arındırıyor.

Sızma girişimlerine anında karşılık veriliyor.

Harekatın 9. gününde (28 Ocak) teröristlerden temizlenen Burseya Dağı'nda Mehmetçik görev yapıyor. Askeri birlikler ilerleyişini sürdürürken, alan güvenliğini sağlayan komandolar oluşturdukları üs bölgelerinde PYD/PKK'lı teröristlerin her türlü hareketini izliyor. Burseya Dağı'nda komandolar zorlu hava şartlarına rağmen oluşturulan mevzilerde gece görüşlü dürbünlerle sürekli gözetleme yaparken, bir yandan da elleri tetikte bölgenin güvenliğini sağlıyor.

Uzun menzilli silahlarla teröristlerin her türlü sızma girişimine anında karşılık veren askerler, teknolojinin tüm imkanlarından yararlanıyor.

TERÖR HEDEFLERİ YERLE BİR EDİLİYOR

Tamamen yerli üretim İHA ve SİHA'ların desteğiyle yürütülen harekatta, teröristlerin beton bloklarla güçlendirdiği savunma hatları ise gün boyunca Fırtına obüsleri ve tank atışlarıyla yerle bir ediliyor.

Teröristlerin saklandığı tüneller tek tek belirlenirken, askerler tuzaklanmış patlayıcıları imha ediyor.

PYD/PKK'lı teröristlerin sivilleri kalkan olarak kullanarak meskun mahallerde düzenlemesi muhtemel saldırılara karşı her türlü önlemi alan Mehmetçik, sınır hattı boyunca alan derinliğini artırıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Mehmetçik  Burseya  Da  Elleri  Tetikte  Terörist  Gözlüyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER