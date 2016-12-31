Bursa'da ortaokul öğrencilerinin, terörle mücadele yürüten güvenlik güçlerine moral olması için hazırladığı yiyecekler ve kaleme aldıkları sevgi dolu mektup...



Bursa'da ortaokul öğrencilerinin, terörle mücadele yürüten güvenlik güçlerine moral olması için hazırladığı yiyecekler ve kaleme aldıkları sevgi dolu mektup ve şiirler, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların yoğun şekilde devam ettiği Çukurca'nın Güven Dağı'ndaki askeri üs bölgesinde vatani görevini yapan askerlere ulaştırıldı. Öğrencilerin anlamlı hediyeleri karşısında duygulanan askerler de, 2 bin 193 rakımlı tepede okulun adının yazılı olduğu pankartı açıp, öğrencilerin isimlerini tek tek okuyarak teşekkür etti.



Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Selçuk Hatun Ortaokulu 5/M sınıfı öğrencileri, sınırda terörle mücadele görevi yürüten askerlere, Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında hazırlanan yiyecekler ile duygu dolu sözlerin bulunduğu mektup ve şiirler göndererek destek verdi.







Yiyeceklerin hazırlanması aşamasını fotoğraflayan öğrenciler, bu görselleri ve okudukları şiirleri de yükledikleri CD'lerle Mehmetçik'e ulaştırdı. Öğrencilerce hazırlanan ve Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığına gönderilen koliler, helikopter ile Irak sınırındaki Güven Dağı askeri üs bölgesine taşındı.







Bursa'daki öğrencilerden yılın son gününde anlamlı hediyeler alan askerler, üzerinde asker ve Türk bayrağı resmi bulunan mektupları okuyarak, gönderilen CD'leri de bilgisayarda izledi.







kaynak:yenişafak